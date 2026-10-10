Κατά της συμφωνίας Τραμπ–Πούτιν για το ντίζελ η Κομισιόν: «Η Ευρώπη δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την αντίθεσή της σε ένα ενδεχόμενο άνοιγμα των ΗΠΑ στο ρωσικό ντίζελ, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει αποφασιστικά την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

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Διεθνή Νέα

Κομισιόν
Πηγή ΦΩΤΟ Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντίθετη με το άνοιγμα των ΗΠΑ στο ρωσικό ντίζελ είναι η Κομισιόν, η οποία ξεκαθαρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει αποφασιστικά την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.
  • «Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Παράλληλα, η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

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Αντίθετη με το άνοιγμα των ΗΠΑ στο ρωσικό ντίζελ είναι η Κομισιόν, η οποία ξεκαθαρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει αποφασιστικά την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

«Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Χωρίς να κατονομάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, η δήλωση αναδεικνύει τη διαφορετική κατεύθυνση της Επιτροπής έναντι της Ουάσιγκτον: η ΕΕ μειώνει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και, όπως τονίζει ο εκπρόσωπος, «θα συνεχίσει αποφασιστικά να το κάνει».

Παράλληλα, η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η τοποθέτηση εκφράζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πολιτικές αντιδράσεις από τα κράτη μέλη.

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