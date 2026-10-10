LaLiga: Διεκόπη το «Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο» – Οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν αντικείμενα φωνάζοντας «Πρέσα, φύγε» – ΒΙΝΤΕΟ

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Διεκόπη το ματς στο Βαγιέκας της Μαδρίτης μεταξύ της Ράγιο Βαγιεκάνο και της Αθλέτικ Μπιλμπάο, για την 8η αγωνιστική της LaLiga, λόγω των οπαδών των γηπεδούχων, οι οποίοι πνέουν μένεα κατά της διοίκησης της ομάδας τους.

Η κερκίδα των οργανωμένων οπαδών άρχισαν να πετούν σαΐτες, μπαλάκια και διάφορα άλλα αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διοίκηση, φωνάζοντας «Πρέσα, φύγε», με αποδέκτη τον πρόεδρο του συλλόγου, Ραούλ Μαρτίν Πρέσα.

Το παιχνίδι διεκόπη στο 13ο ώστε να κάνει συστάσεις ο ρέφερι, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ. Η αναμέτρηση ξεκίνησε ξανά, αλλά οι οπαδοί δεν έκαναν πίσω και το ματς διακόπηκε οριστικά στο 28ο λεπτό.

🚨🚨| BREAKING: Rayo Vallecano vs Athletic Club in LaLiga was SUSPENDED. The fans were throwing paper planes, rubber balls, sandwiches, and even a seat onto the pitch at Vallecas. https://t.co/ru3hMiayzW — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

Rayo Vallecano v Athletic Club has been abandoned on Police advice after supporters repeatedly threw objects onto the pitch in protest at the ownership. https://t.co/UZM2WMxyuy — HLTCO (@HLTCO) October 10, 2026

The match between Rayo Vallecano and Athletic Bilbao has been permanently abandoned. 🇪🇸❌🤯 Rayo Vallecano supporters threw paper aeroplanes and rubber balls onto the pitch during the match in protest against their club president. 😤 https://t.co/hv7UGlI1gH — Epic Red Cards 🟥 (@epicredcards) October 10, 2026

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Μάλαγα-Εσπανιόλ 1-1 (90’+3′ Νίνιο – 13′ Θαραγόθα)

Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο ΔΙΑΚΟΠΗ

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 10/10

Μπαρτσελόνα-Χετάφε 10/10

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 10/10

Ελτσε-Θέλτα 11/10

Σοσιεδάδ-Λα Κορούνια 11/10

Μπέτις-Οσασούνα 11/10

Σανταντέρ-Βαλένθια 11/10

Λεβάντε-Σεβίλη 12/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 21

Ατλέτικο Μαδρίτης 16

Μπέτις 16

Ρεάλ Μαδρίτης 15

Σεβίλη 13

Αλαβές 11

Λα Κορούνια 10

Σοσιεδάδ 10

Βιγιαρεάλ 8

Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 -6αγ.

Εσπανιόλ 8 -8αγ.

Χετάφε 8

Ράγιο Βαγεκάνο 8

Οσασούνα 8

Θέλτα 7

Σανταντέρ 7

Λεβάντε 5 -6αγ.

Έλτσε 5

Μάλαγα 4 -8αγ.

Βαλένθια 4