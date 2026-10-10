Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος στο κέντρο της Αθήνας – Εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα για ανθρωποκτονία

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Στη σύλληψη 26χρονου Τούρκου, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ.

Ο 26χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται ότι το 2019, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του, προκαλώντας τους πολλαπλά σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.