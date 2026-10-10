Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος στο κέντρο της Αθήνας – Εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα για ανθρωποκτονία

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ συνέλαβαν 26χρονο Τούρκο στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για σκοπούμενη ανθρωποκτονία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ προχώρησαν στη σύλληψη 26χρονου Τούρκου, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης για σκοπούμενη ανθρωποκτονία.
  • Κατηγορείται ότι το 2019, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του, προκαλώντας τους πολλαπλά σοβαρά τραύματα.
  • Ο 26χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη 26χρονου Τούρκου, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ.

Ο 26χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται ότι το 2019, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του, προκαλώντας τους πολλαπλά σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ