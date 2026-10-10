Δυσφορία Ζελένσκι για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: «Η επιλογή της Ρωσίας είναι ο πόλεμος – Το μήνυμα που έλαβε χθες είναι ότι μπορεί να συνεχίσει τις επιθέσεις»

Την έντονη δυσφορία του εκφράζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για την προμήθεια 4,8 εκατομμυρίων ρωσικού πετρελαίου, βλέποντας τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας να ενταθούν.

Η δε συμφωνία Τραμπ – Πούτιν ανακοινώθηκε ενόσω ουκρανική αντιπροσωπεία ήδη βρισκόταν στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές του προέδρου των ΗΠΑ και αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου.

Με μήνυμα του στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε: «Το τι σημαίνει το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα ακούστηκε πιο καθαρά από ποτέ στο Κίεβο μόλις τώρα, όταν, μετά από επανειλημμένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με αεριωθούμενα ‘shaheds’, η Ρωσία εξαπέλυσε και επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους». «Ορισμένοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ξεκάθαρα τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας», υπογράμμισε εκτιμώντας ότι η στρατηγική της Μόσχας είναι «η παράταση του πολέμου, η τρομοκράτηση των απλών πολιτών και η καταστροφή των υποδομών της Ουκρανίας».

Στο ίδιο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε: «Κάθε επιπλέον δισεκατομμύριο δολάρια που μπορούν να κερδίζουν από τις εξαγωγές δεν θα δαπανηθεί για τίποτα άλλο παρά για την προμήθεια και εισαγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων και εξοπλισμού για την κατασκευή όπλων, την αναβάθμιση των ‘shaheds’, την παραγωγή πυραύλων και τη στρατολόγηση ακόμη περισσότερων μισθοφόρων για να πολεμήσουν στο μέτωπο». «Η επιλογή της Ρωσίας είναι ο πόλεμος. Και θα είναι έτοιμοι να τον τερματίσουν μόνο όταν νιώσουν ότι η ικανότητά τους να τον παρατείνουν μειώνεται», υπογράμμισε Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δυστυχώς, τα μηνύματα που έλαβε η Ρωσία χθες ήταν εντελώς διαφορετικά – μηνύματα που υποδηλώνουν ότι μπορεί απλώς να συνεχίσει τις επιθέσεις», σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Και αυτό πρέπει να διορθωθεί», πρόσθεσε. «Απαιτούνται ισχυρά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλους εταίρους – μηνύματα υποστήριξης προς την Ουκρανία και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ της ικανότητας της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο και να τρομοκρατεί τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε όλους όσοι στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας!», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.