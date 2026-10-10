Νέο Καραϊσκάκη: Η επένδυση των 250 εκατ. ευρώ που μπορεί να αλλάξει τον Πειραιά

Το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» δεν αποτελεί απλώς ένα σχέδιο για μεγαλύτερες εξέδρες και περισσότερους θεατές. Ο Ολυμπιακός θέλει να μετατρέψει το ιστορικό γήπεδό του σε μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, με προηγμένη τεχνολογία, χώρους φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών και δυνατότητες αξιοποίησης πέρα από τις ημέρες των αγώνων.

Το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης στις 2 Ιουλίου 2026 προβλέπει επένδυση τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ και χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις. Εφόσον υλοποιηθεί με βάση τις προδιαγραφές που έχουν παρουσιαστεί, το νέο στάδιο θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, σε σύσκεψη επί τούτω υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η κυβέρνηση άναψε «πράσινο φως» για την υλοποίηση του φιλόδοξου πρότζεκτ, που, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό σκέλος. Το νέο Καραΐσκάκη σχεδιάζεται ως ένας χώρος που θα μπορεί να φιλοξενεί αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, να προσελκύει επισκέπτες και να δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα για τον Πειραιά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Επένδυση άνω των 250 εκατ. ευρώ με ιδιωτική χρηματοδότηση

Το οικονομικό μέγεθος του σχεδίου ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση, το κόστος θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τον Ολυμπιακό και προσωπικά τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Η έναρξη των εργασιών, όμως, εξαρτάται από την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών και την έκδοση των σχετικών αδειών.

Το σημερινό «Γεώργιος Καραϊσκάκης», που άνοιξε τις πύλες του το 2004, διαθέτει περίπου 33.500 θέσεις. Το νέο σχέδιο προβλέπει περισσότερες από 53.000, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των φιλάθλων που θα μπορούν να παρακολουθούν έναν αγώνα. Η αρχιτεκτονική πρόταση προβλέπει τέσσερα επίπεδα και συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα. Για να καταστεί δυνατή η επέκταση, απαιτείται ρύθμιση σχετικά με το επιτρεπόμενο ύψος της εγκατάστασης, το οποίο σχεδιάζεται να αυξηθεί από τα 40 στα 52 μέτρα.

Η νέα διάταξη των εξεδρών και η συνολική αναμόρφωση των εγκαταστάσεων αποσκοπούν στη δημιουργία ενός γηπέδου με μεγαλύτερη χωρητικότητα και σύγχρονες συνθήκες παρακολούθησης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της πρότασης είναι οι επιφάνειες LED συνολικής έκτασης 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με την παρουσίαση, θα δημιουργούν μια μεγάλη πολυεδρική οθόνη, σχεδιασμένη να προβάλλει περιεχόμενο για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πέρα από την προβολή πληροφοριών και στιγμιότυπων κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι ψηφιακές επιφάνειες μπορούν να υποστηρίξουν παραγωγές, εκδηλώσεις και εμπορικές συνεργασίες. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης σύγχρονα συστήματα ήχου και φωτισμού, υποδομές για τηλεοπτικά δίκτυα και δύο control rooms, από τα οποία θα γίνεται ο κεντρικός έλεγχος των σχετικών εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νέα βιοκλιματική οροφή, επιφάνειας περίπου 30.000 τ.μ. Το σχέδιο αναφέρει επίσης υποδομές αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εξυπηρέτηση περισσότερων από 53.000 θεατών απαιτεί ένα οργανωμένο σύστημα μετακίνησης μέσα στην εγκατάσταση. Για τον λόγο αυτό, το σχέδιο προβλέπει 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες, 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης στα διαφορετικά επίπεδα.

Παράλληλα, τα σχέδια που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό θέσεων στάθμευσης και παρεμβάσεις για την καλύτερη κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση. Πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα για τον Πειραιά, καθώς ένα γήπεδο τέτοιου μεγέθους επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή πριν και μετά από κάθε αγώνα.

Περισσότερες από 100 σουίτες και 5.000 τ.μ. για εστίαση

Η εμπορική διάσταση του νέου Καραϊσκάκη αποτελεί βασικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η πρόταση προβλέπει περισσότερες από 100 σουίτες διαφορετικών μεγεθών και πάνω από 5.000 τ.μ. για premium υπηρεσίες φιλοξενίας. Οι χώροι αυτοί απευθύνονται σε επιχειρήσεις, συνεργάτες, χορηγούς και φιλάθλους που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία παρακολούθησης. Σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα τέτοιες υπηρεσίες αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων, επειδή συνδυάζουν την παρακολούθηση ενός αγώνα με εστίαση, επαγγελματικές συναντήσεις και ειδικές παροχές.

Το νέο στάδιο σχεδιάζεται επίσης να διαθέτει περίπου 5.000 τ.μ. για εστιατόρια, καφέ και σημεία εξυπηρέτησης, καθώς το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να διαμορφώσει ένα μοντέλο εσόδων που δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα εισιτήρια. Η αξιοποίηση των σουιτών, των χώρων φιλοξενίας και της εστίασης μπορεί να ενισχύσει την οικονομική λειτουργία του γηπέδου, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη ζήτηση.

Στα σχέδια περιλαμβάνεται Media Center περίπου 2.000 τ.μ., με αμφιθέατρο 320 θέσεων, καθώς και επιπλέον 1.000 τ.μ. ειδικά διαμορφωμένων χώρων εργασίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές μπορούν να υποστηρίξουν συνεντεύξεις Τύπου, τηλεοπτικές παραγωγές και την εργασία δημοσιογράφων σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων. Μαζί με τις σύγχρονες τηλεοπτικές υποδομές και τα συστήματα ελέγχου, ενισχύουν τη δυνατότητα του σταδίου να φιλοξενεί σημαντικές διοργανώσεις.

Η φράση «ανοιχτό 365 ημέρες τον χρόνο» περιγράφει τη βασική ιδέα πίσω από τον σχεδιασμό: το γήπεδο να μην παραμένει ένας χώρος που ενεργοποιείται μόνο τις ημέρες των αγώνων. Οι χώροι εστίασης, οι σουίτες, οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας και οι ψηφιακές υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν εταιρικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συνέδρια και πολιτιστικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, το στάδιο θα μπορούσε να προσελκύει επισκέπτες και να παράγει έσοδα ακόμη και όταν ο Ολυμπιακός δεν αγωνίζεται στην έδρα του.

Για τον σύλλογο, η προοπτική έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία. Ένα γήπεδο με περισσότερες χρήσεις μπορεί να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων του και να αξιοποιήσει καλύτερα τις εγκαταστάσεις του. Για την τοπική αγορά, μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση για εστίαση, μεταφορές, φιλοξενία και υπηρεσίες. Η επιτυχία αυτού του μοντέλου, πάντως, δεν θα κριθεί μόνο από τις εγκαταστάσεις. Θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, τις εμπορικές συνεργασίες, τη ζήτηση και την ικανότητα της διαχείρισης να αξιοποιεί τον χώρο σε σταθερή βάση.

Οικονομική δραστηριότητα και αναβάθμιση της περιοχής

Μετά την ολοκλήρωση, η λειτουργία του γηπέδου θα δημιουργήσει ανάγκες σε προσωπικό ασφαλείας, συντήρησης, καθαριότητας, εστίασης, εξυπηρέτησης επισκεπτών, διοργάνωσης εκδηλώσεων και τεχνικής υποστήριξης, ενώ πρόσθετη δραστηριότητα μπορεί να προκύψει και για επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εγκατάσταση.

Η ευρύτερη επίδραση μπορεί να είναι εξίσου σημαντική. Οι επισκέπτες που έρχονται στον Πειραιά γι΄ αγώνες κι εκδηλώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς, να επισκέπτονται καταστήματα, να επιλέγουν εστιατόρια και να διαμένουν σε ξενοδοχεία. Η έκταση αυτού του οφέλους θα εξαρτηθεί από το πόσο συχνά θα λειτουργεί το στάδιο και από τη σύνδεσή του με την τοπική αγορά.

Η ανακατασκευή του γηπέδου συνδέεται με την ευρύτερη συζήτηση για την αναβάθμιση της περιοχής του Φαληρικού όρμου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, τον Ιούνιο του 2026, παρουσιάστηκαν τα σχέδια και εγκρίθηκε ομόφωνα η σχετική πρόταση, με αναφορά στη συμβατότητα του έργου με τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής.

Ένα γήπεδο που υποδέχεται δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις απαιτήσεις για οργανωμένες μετακινήσεις και επαρκείς δημόσιες υποδομές. Γι’ αυτό και η συνεργασία του συλλόγου με τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς θα έχει καθοριστικό ρόλο.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στο θεσμικό σκέλος παραμένουν κρίσιμες για το χρονοδιάγραμμα. Η εξασφάλιση των εγκρίσεων, η έκδοση οικοδομικής άδειας, η οριστικοποίηση των τεχνικών μελετών και η έναρξη των εργασιών θα καθορίσουν πότε θα μπορέσει να υλοποιηθεί το σχέδιο, με τον χρονικό ορίζοντα προς τούτο να είναι τουλάχιστον τα δύο έτη από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες.