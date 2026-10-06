Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη με Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Μώραλη στο Μαξίμου για το νέο Καραϊσκάκη – «Δρομολογούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά την οποία παρουσιάστηκε πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

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Αθλητισμός

Γεώργιος Καραϊσκάκης
Πηγή: Olympiacos FC
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εκσυγχρονισμό του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
  • Η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση για το γήπεδο.
  • Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

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