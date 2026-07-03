Ολυμπιακός: Το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόβει την ανάσα – Μαρινάκης: Θα μπορούσε να ανοίξει το 2028

Ο Ολυμπιακός σχεδιάζει το μέλλον του, σε μία υπερσύγχρονη Αρένα, σε ένα μοναδικό γήπεδο, όπου ετοιμάζεται να ζήσει ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης (02/07) στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και παρουσίασε τα πάντα γύρω από το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκη», το οποίο αναμένεται να είναι ένα από τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης.

Μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από το νέο γήπεδο, κορυφώνοντας την ανυπομονησία των φιλάθλων για την υλοποίηση του σπουδαίου αυτού έργου.

Στις εικόνες αποτυπώνονται η νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα του έργου, οι τεράστιες κερκίδες, οι υπερσύγχρονοι χώροι φιλοξενίας και οι τεχνολογικές εγκαταστάσεις που θα το καταστήσουν ένα από τα πιο προηγμένα στάδια στην Ευρώπη. Ένα πραγματικό στολίδι.



Ξεκινώντας την παρουσίαση, ο κ. Μαρινάκης, που ήταν εμφανώς συγκινημένος, έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα τόσο για τον Ολυμπιακό, όσο και για την πόλη που γέννησε τον Θρύλο, αλλά και για την Ελλάδα.

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης ξεδίπλωσε το όραμά του για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τονίζοντας ότι το έργο, που θα υλοποιηθεί με ιδιωτικούς πόρους και χωρίς κρατική χρηματοδότηση, αποτελεί μια επένδυση που θα αλλάξει τα δεδομένα για τον σύλλογο και για την πόλη του Πειραιά.

Συγκεκριμένα , το κόστος του έργου ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον σύλλογο και τον ιδιοκτήτη του. Το νέο στάδιο θα μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 53.000 θεατές, ξεπερνώντας τη χωρητικότητα των 50.000 θέσεων που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Στιγμιότυπα από τη σημερινή παρουσίαση του «Νέου Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης» από τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία σύσσωμης της Ολυμπιακής οικογένειας σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για το μέλλον του Συλλόγου, του Πειραιά… pic.twitter.com/Dld2LqQe5K — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 2, 2026

Πότε θα ολοκληρωθεί το νέο στάδιο

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ελπίζει ότι η «επόμενη συνάντηση» των φιλάθλων να πραγματοποιηθεί εντός του νέου σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Πρόσθεσε ότι η κατασκευή του θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει τον Μάιο εάν είχε ήδη θεσπιστεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, προσθέτοντας ότι ο χώρος θα μπορούσε να είναι έτοιμος έως τον Αύγουστο του 2028, εάν επιλύονταν τα υπόλοιπα ρυθμιστικά ζητήματα.

«Η κυβέρνηση, μας έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω γιατί, από τη στιγμή που δεν ζητάμε από το κράτος ούτε μισό ευρώ. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε με άλλα γήπεδα τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω να ενημερώσω λοιπόν ότι από πλευράς μας, έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και προετοιμασία και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 2025 μια ρύθμιση που αφορά στο ύψος και αν την είχαμε θα είχαμε ήδη οικοδομική άδεια. Επίσης ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε φέτος τον Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς λόγο» είπε ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ποιες εγκρίσεις απαιτούνται ακόμη

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η μόνη νομοθετική αλλαγή που ζητείται από την κυβέρνηση είναι η άδεια για την αύξηση του ύψους του σταδίου σε 52 έως 53 μέτρα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ανάλογες εξαιρέσεις έχουν χορηγηθεί σε ψηλότερα κτίρια αλλού και άφησε να εννοηθεί ότι η κωλυσιεργία της κυβέρνησης εμπόδισε την έναρξη της κατασκευής.

Πού θα παίζει ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός σχεδιάζει να παίζει τους εντός έδρας αγώνες του στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ) για περίπου δύο αγωνιστικές περιόδους, όσο θα κατασκευάζεται η νέα έδρα του συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι κανένα άλλο γήπεδο δεν μπορεί να φιλοξενήσει επαρκώς τους φίλους της ομάδας.

Γιατί ο Ολυμπιακός τονίζει ότι χρειάζεται ένα νέο στάδιο;

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι αγώνες που είναι συνεχώς sold out καταδεικνύουν την αυξανόμενη ζήτηση και ότι ένας νέος χώρος θα επιτρέψει σε σημαντικά περισσότερους φιλάθλους να παρακολουθούν τα παιχνίδια, ενώ παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να φιλοξενήσει μεγάλες ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις.

Ανέφερε ότι το έργο έχει ως στόχο να δημιουργήσει αυτό που περιέγραψε ως «το δικό μας θέατρο των ονείρων», κάνοντας αναφορά σε ένα από τα πιο εμβληματικά στάδια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Πόσο μεγάλο θα είναι το νέο στάδιο

Ο Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι η σχεδιαζόμενη χωρητικότητα θα ξεπεράσει τις 53.000 θέσεις, καθιστώντας το το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.

Το έργο θα διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία, εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων, σχεδιασμό με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και διευρυμένους χώρους φιλοξενίας, σύμφωνα με τα σχέδια που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την Πέμπτη.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το έργο

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η επένδυση, αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τον Ολυμπιακό, χωρίς δημόσια χρηματοδότηση.

Τι δήλωσε για τις φιλοδοξίες του συλλόγου

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας χαρακτήρισε την παρουσίαση ως «μια ιστορική μέρα» για τον Ολυμπιακό, τον Πειραιά και την Ελλάδα, λέγοντας ότι ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους του ήταν να καταστήσει τον σύλλογο οικονομικά αυτάρκη και να τον εδραιώσει στην ελίτ της Ευρώπης.

Υπογραμμίζοντας τα πρόσφατα επιτεύγματα του συλλόγου, αναφέρθηκε στον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο UEFA Europa Conference League και στον τίτλο του UEFA Youth League, καθώς και στα 300 τρόπαια σε όλα τα αθλήματα τα τελευταία 16 χρόνια.

Επαίνεσε επίσης την ακαδημία του συλλόγου, κάνοντας αναφορά στον αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο, ως παράδειγμα ενός παίκτη που αναδείχθηκε από τα σπλάχνα της ομάδας, πήρε μεταγραφή στην Μπάγιερ Λεβερκούζεν και στη συνέχεια επέστρεψε για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Οι δηλώσεις για την κρατική υποστήριξη

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης και ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, τόνισαν ότι ο Ολυμπιακός δεν επιδιώκει κρατική χρηματοδότηση για το έργο, παρά μόνο τη νομοθετική ρύθμιση που απαιτείται για να προχωρήσει η κατασκευή.

«Ο Ολυμπιακός είναι ένας. Κανένας ανιψιός ή ξάδελφος δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό», υπογράμμισε ο Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα να προσπαθήσει κάποιος να υπονομεύσει την ενότητα του συλλόγου.

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος άνοιξε την εκδήλωση, σημείωσε ότι «…υπάρχουν εκατομμύρια ψυχές, εκατομμύρια υποστηρικτές του Ολυμπιακού στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που περιμένουν με κομμένη την ανάσα να το δουν να γίνεται πραγματικότητα, να δουν ακόμα ένα όνειρο να ζωντανεύει».

Ο κ. Καραπαπάς αναφέρθηκε στον Ευάγγελο Μαρινάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Από το 2010, βρίσκεται στο τιμόνι του συλλόγου. Δίνει συνεχώς τα πάντα για να κάνει τον Ολυμπιακό μεγαλύτερο, να δυναμώσει τον Θρύλο και να αναδείξει την Ελλάδα. Θέλω να ξέρετε ότι η σημερινή είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα. Για να είμαι ειλικρινής, έχω ήδη δει κάποιες από τις εικόνες και θέλω να σας προετοιμάσω για αυτό που έρχεται».

Δήμαρχος Πειραιά: «Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος πρεσβευτής της πόλης»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πειραιά Μώραλης απηύθυνε επίσης χαιρετισμό στην εκδήλωση, τονίζοντας την πρόσφατη διαδικασία έγκρισης που άνοιξε τον δρόμο για το έργο.

«Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το δημοτικό συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του Ολυμπιακού για τις πολεοδομικές προσαρμογές που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η κατασκευή του νέου σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης», δήλωσε ο κ. Μώραλης.

«Τώρα, περίπου 22 χρόνια αργότερα, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην πλήρη ανακατασκευή αυτού του σταδίου μέσω μιας εξαιρετικής επένδυσης, για τα ελληνικά δεδομένα, περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η πρόταση δεν ζητεί τίποτα από το ελληνικό κράτος – ούτε ένα ευρώ. Επιδιώκει μόνο την απαραίτητη έγκριση και νομοθεσία για να επιτραπεί η άμεση προώθηση αυτής της επένδυσης. Πιστεύω, και είμαι βέβαιος, ότι αυτό θα συμβεί γρήγορα», συμπλήρωσε.

Η ταυτότητα του νέου γηπέδου

Οι λεπτομέρειες για το νέο στάδιο που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εντυπωσιάζουν.