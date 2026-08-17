Αυτοί είναι οι κακοποιοί που είχαν στήσει φάμπρικα εξαπάτησης ηλικιωμένων – Περισσότερα από 300.000 ευρώ η λεία τους

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία τριών κακοποιών που συνελήφθησαν για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε όλη τη χώρα.

Παρίσταναν άλλοτε τους λογιστές και άλλοτε τους τεχνικούς

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι απατεώνες, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρήματα από ηλικιωμένους.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 41 και 44 ετών συνελήφθησαν στις 23 και 24 Ιουλίου στην Άνδρο και την Αγία Βαρβάρα Αττικής αντίστοιχα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άνδρου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Περισσότερα από 300.000 ευρώ η λεία τους

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά απάτες, σε Τριφυλία Μεσσηνίας, Άνδρο, Κιλκίς, Πεντέλη, Πειραιά και Νάξο, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της συμμορίας ανέρχεται σε περίπου 330.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος -3- ατόμων που διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Επικράτειας, η δράση των οποίων διακριβώθηκε την 23-7-2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. (Σχετικό το από 28-7-2026 Δελτίο Τύπου Γ.Α.Δ.Α.).

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ληστείας, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, όπου η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των -120.000- ευρώ, τελεσθείσας από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απάτης κατά συναυτουργία και της υπεξαίρεσης κατά συναυτουργία.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των κακοποιών

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4174648 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 31-8-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.