Αποκαλυπτήρια για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Πώς θα είναι το νέο σπίτι του Ολυμπιακού – Το συγκλονιστικό βίντεο

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θεατές. Το συγκλονιστικό βίντεο με τις πρώτες εικόνες του νέου γηπέδου είναι πλέον διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο Youtube.

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Αθλητισμός

Γεώργιος Καραϊσκάκης
Πηγή: Olympiacos FC
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε μία λαμπερή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
  • Το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θεατές. Οι πρώτες εικόνες από το νέο «σπίτι» του Ολυμπιακού συγκινούν κάθε φίλαθλο.
  • Το συγκλονιστικό βίντεο που παρουσιάζει το πώς θα είναι το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι πλέον διαθέσιμο στο επίσημο προφίλ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στο Youtube.

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Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε μία λαμπερή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην οποία ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Όσοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, είχαν την τύχη να δουν για πρώτη φορά το πώς θα μοιάζει το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θεατές.

Οι πρώτες εικόνες από το νέο σπίτι του Ολυμπιακού, συγκινούν όχι μόνο κάθε φίλαθλο του συλλόγου, αλλά και όποιον αγαπάει τον αθλητισμό γενικότερα, και θέλει να δει την χώρα μας να προοδεύει και όσον αφορά τα στάδιά της.

Το συγκλονιστικό βίντεο που παρουσιάζει το πώς θα είναι σε λίγα χρόνια το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», είναι πλέον διαθέσιμο στο επίσημο προφίλ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στο Youtube, με τον κόσμο να μπορεί να πάρει έτσι μία πρώτη γεύση από το πώς θα μοιάζει σε λίγα χρόνια.

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