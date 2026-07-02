Θεσσαλονίκη: Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου «Παπανικολάου» νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα – Τα νεότερα για την υγεία της

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της. Η επίθεση της προκάλεσε εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια, ενώ αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Ο πατέρας της και ένας ακόμη ένοικος αναμένεται να λάβουν εξιτήριο αύριο, ενώ τέταρτη ένοικος μεταφέρθηκε σε στεφανιαία μονάδα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του «Παπανικολάου» με εκτεταμένα εγκαύματα, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της. Αναπνέει χωρίς υποστήριξη.
  • Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτης, νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του «Ιπποκράτειου» λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.
  • Ένας ένοικος της πολυκατοικίας αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο από το «Ιπποκράτειο», ενώ μια τέταρτη ένοικος μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα λόγω καρδιολογικών προβλημάτων.

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Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια, μετά την εμπρηστική επίθεση, στο σπίτι της στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

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Αρχικά, η Αφροδίτη Νέστορα είχε μεταφερθεί στο «Ιπποκράτειο» και σήμερα μεταφέρθηκε στο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του «Παπανικολάου», όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια κι, όπως έγινε γνωστό, αναπνέει χωρίς υποστήριξη.

Εξιτήριο αύριο για τον πατέρα της

Ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του «Ιπποκράτειου», λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του «Ιπποκράτειου», λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

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