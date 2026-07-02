Θεσσαλονίκη: Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου «Παπανικολάου» νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα – Τα νεότερα για την υγεία της

Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια, μετά την εμπρηστική επίθεση, στο σπίτι της στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά, η Αφροδίτη Νέστορα είχε μεταφερθεί στο «Ιπποκράτειο» και σήμερα μεταφέρθηκε στο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του «Παπανικολάου», όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια κι, όπως έγινε γνωστό, αναπνέει χωρίς υποστήριξη.

Εξιτήριο αύριο για τον πατέρα της

Ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του «Ιπποκράτειου», λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του «Ιπποκράτειου», λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.