Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα – «Έλεγε συνέχεια: Οι γονείς μου, οι γονείς μου»

Αυτόπτης μάρτυρας της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. μίλησε στο ERTNews και περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που βίωσαν. Ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε και ο ίδιος και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, περιέγραψε τις βγαλμένες από θρίλερ στιγμές, ύστερα από την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της ΝΔ.

Περιγράφοντας τα όσα έζησε, ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως: «Εγώ ήμουν στον πέμπτο όροφο. Ξύπνησα κάποια στιγμή από έναν υπόκωφο θόρυβο, όχι ακριβώς έκρηξη.

Νόμιζα ότι έγινε κάποιο τρακάρισμα, γιατί άκουσα και συναγερμούς από αυτοκίνητα, από αλάρμ. Ξυπνήσαμε ταυτόχρονα με τη γυναίκα μου και βγήκαμε στο μπαλκόνι να δούμε τι γίνεται».

«Μας έδειχναν από άλλες πολυκατοικίες ότι στην πιλοτή μας έχει καπνό, και μας έλεγαν να πάει κάποιος απ’ έξω με έναν πυροσβεστήρα, γιατί βγήκαν ένοικοι από όλη την περιοχή. Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και είχαν βγει όλοι και έλεγαν να πάει κάποιος με έναν πυροσβεστήρα. Εγώ προσπάθησα να κατέβω κάτω να δω τι γίνεται, μη υποψιαζόμενος ακόμα τι μπορεί να είχε συμβεί. Μόλις άνοιξα την πόρτα του ανελκυστήρα, βλέπω το αυτοκίνητο που έχει λαμπαδιάσει. Φοβήθηκα να πάω παρά έξω, γιατί θα έμπαινα στην ουσία μέσα στη φωτιά, και ανέβηκα αμέσως ξανά επάνω», συνέχισε.

Αμέσως μετά είπε ότι: «Έσπασαν τα τζάμια και μέχρι να ανεβώ άρχισαν να μπαίνουν καπνοί στην οικοδομή, και από έξω και από το κλιμακοστάσιο. Ακούγαμε φωνές με τη γυναίκα μου από το κλιμακοστάσιο και είπαμε μήπως θέλει κάποιος βοήθεια, και ανοίξαμε την πόρτα. Κάποια στιγμή πρέπει να μπήκε μέσα η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Αυτό το καταλάβαμε μετά, γιατί μπήκε μέσα και πολύς καπνός.

Όταν ήρθε η Πυροσβεστική και καταλάγιασαν λίγο οι καπνοί, τότε είδαμε ότι είχε μπει μέσα. Είχε βγει έξω στο μπαλκόνι και ήταν ξαπλωμένη. Την ξυπνήσαμε, την συνεφέραμε και μονολογούσε συνέχεια: “Οι γονείς μου, οι γονείς μου, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου”. Ήταν σε κατάσταση σοκ. Βγήκα πάλι στην οικοδομή, έψαξα να βρω διασώστες, τους βρήκα και τους είπα: “Έχουμε στον πέμπτο ένα άτομο, ελάτε να βοηθήσετε”. Από εκεί ήρθαν και την παρέλαβαν».