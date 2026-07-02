Καναδάς: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του και πέθανε από λύσσα – Το μοιραίο λάθος και τα συμπτώματα

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Ένα 11χρονο αγόρι στον Καναδά, άφησε την τελευταία του πνοή προσβεβλημένο από τον ιό της λύσσας, έπειτα από επαφή με νυχτερίδα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε εξοχική κατοικία στο βόρειο Οντάριο το 2024, όταν ο 11χρονος ξύπνησε έχοντας μια νυχτερίδα πάνω στο πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, στη μύτη και το στόμα του, αναφέρει το CNN.

Ξυπνώντας από το σοκ, το αγόρι, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται στην έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο ιατρικό περιοδικό Canadian Medical Association Journal, απομάκρυνε τη νυχτερίδα από το πρόσωπό του με ένα χτύπημα.

Στην συνέχεια, ο πατέρας του την παγίδευσε σε μια κατσαρόλα και την απελευθέρωσε έξω, όπως ανέφεραν στην έκθεση οι γιατροί από το Τμήμα Παιδιατρικής και Υγείας του Παιδιού στο Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα του Καναδά.

Καθώς το παιδί δεν έφερε ορατά σημάδια δαγκώματος και η συμπεριφορά της νυχτερίδας δεν φαινόταν αλλοπρόσαλλη, οι γονείς του αγοριού δεν αναζήτησαν ιατρική φροντίδα.

Τα συμπτώματα και οι λανθασμένες διαγνώσεις

Ωστόσο, 19 ημέρες αργότερα, το αγόρι άρχισε να αισθάνεται ένα προοδευτικό μυρμήγκιασμα και μούδιασμα στη δεξιά πλευρά του προσώπου του, το οποίο ακολούθησε πρήξιμο στο πρόσωπο και απώλεια όρεξης.

Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, μια τοπική κλινική επειγόντων περιστατικών τού συνταγογράφησε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του έρπητα, καθώς θεωρήθηκε ότι είχε συμπτώματα παράλυσης Bell που προκλήθηκε από τον ιό του έρπητα.

Τρεις ημέρες αργότερα, μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου μιας πόλης στο Οντάριο με επώδυνη κατάποση και εμετό. Η φυσική εξέταση εντόπισε έλκη (πληγές) στα ούλα του και μια ήπια βλάβη σε νεύρο στη δεξιά πλευρά του προσώπου, το οποίο παρέχει ελέγχει τη μάσηση.

Η οικογένεια του αγοριού ενημέρωσε τους γιατρούς για το περιστατικό με τη νυχτερίδα και, την επόμενη ημέρα, ο γιατρός των επειγόντων περιστατικών ειδοποίησε την τοπική αρχή δημόσιας υγείας.

Παρ’ όλα αυτά, το νοσοκομείο έδωσε εξιτήριο στο παιδί με την πιθανή διάγνωση της ερπητικής ουλοστοματίτιδας, η οποία αφορά πληγές στα χείλη ή στο στόμα που προκαλούνται από έρπητα.

Μέχρι το επόμενο πρωί, το αγόρι επέστρεψε στο νοσοκομείο με αδυναμία στη δεξιά πλευρά του προσώπου του, μειωμένη αίσθηση και μπερδεμένη ομιλία.

Ενώ περίμενε να εισαχθεί, εμφάνισε πυρετό, δυσκολία στην κατάποση, σύγχυση και παραισθήσεις.

Μέχρι το βράδυ, η κατάσταση του αγοριού είχε επιδεινωθεί ραγδαία. Διασωληνώθηκε και εισήχθη στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας (ΠΜΕΘ).

«Όταν είδαμε τον ασθενή στην ΠΜΕΘ, υποψιαστήκαμε έντονα τη λύσσα», δήλωσαν οι γιατροί.

Μια εξέταση PCR επιβεβαίωσε τη διάγνωση της λύσσας την τέταρτη ημέρα από την εισαγωγή του αγοριού.

Στην συνέχεια, η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων ταυτοποίησε επίσης μια παραλλαγή του ιού της λύσσας των νυχτερίδων. Το παιδί κατέληξε τη 17η ημέρα νοσηλείας του.

«Υψηλού κινδύνου» κάθε επαφή ανθρώπου με νυχτερίδα

Η λύσσα είναι ένας ιός που επιτίθεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα των ανθρώπων και άλλων θηλαστικών, και είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρος από τη στιγμή που θα εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Μεταδίδεται μέσω του δαγκώματος ή της γρατζουνιάς ενός μολυσμένου ζώου, ή εάν τα σωματικά υγρά του ζώου εισέλθουν στα μάτια, τη μύτη, το στόμα ή σε μια ανοιχτή πληγή, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Καναδικού Κτηνιατρικού Ιατρικού Συλλόγου (CVMA).

Αν και υπάρχουν αρκετές χιλιάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα λύσσας σε ζώα στον Καναδά κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον CVMA, η λύσσα είναι πολύ σπάνια στους ανθρώπους στη χώρα, με μόλις 28 ανθρώπινα κρούσματα να έχουν αναφερθεί από το 1924.

Αυτός ο ασθενής ήταν το πρώτο αναφερόμενο κρούσμα εγχώριας λύσσας στο Οντάριο από το 1967, ανέφεραν οι γιατροί.

Στις ΗΠΑ, λιγότεροι από 10 άνθρωποι πεθαίνουν από λύσσα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον ιστότοπο των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Ωστόσο, το CDC αναφέρει ότι η λύσσα «αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία» επειδή εντοπίζεται στην άγρια πανίδα σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση τη Χαβάη.

Παγκοσμίως, η λύσσα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία σε περισσότερες από 150 χώρες, κυρίως στην Αφρική και την Ασία, προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο, με τα παιδιά κάτω των 15 ετών να αποτελούν το 40% των θυμάτων, όπως ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) το 2024.

Οι σκύλοι προκαλούν το 99% των κρουσμάτων λύσσας στους ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αλλά στην αμερικανική ήπειρο, όπου αυτό ελέγχεται, οι νυχτερίδες είναι η κύρια πηγή. Στον Καναδά, τα κουνάβια και οι αλεπούδες είναι επίσης συχνοί φορείς μετάδοσης της νόσου, σύμφωνα με τον CVMA.

Τα συμπτώματα στους ανθρώπους τείνουν να εμφανίζονται 20 έως 60 ημέρες μετά την έκθεση, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν πολύ νωρίτερα ή αργότερα, ανέφερε ο CVMA.

Περιλαμβάνουν αρχικά συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως πυρετό, πονοκέφαλο ή αδυναμία, ή πόνο και δυσφορία στο σημείο του δαγκώματος.

Στην συνέχεια, τα συμπτώματα μπορούν να εξελιχθούν σε δυσκολία στην κατάποση, υπερβολική σιελόρροια, μυϊκούς σπασμούς, κρίσεις, σύγχυση, άγχος, υδροφοβία (φόβο για το νερό) και μη φυσιολογική συμπεριφορά.

Μέτρα προστασίας και πρόληψη

Ο CVMA συμβουλεύει τους πολίτες να μην αφήνουν τα κατοικίδια ζώα να περιφέρονται ελεύθερα, να μην πλησιάζουν άγνωστα ζώα, να αναφέρουν άγρια ζώα που συμπεριφέρονται περίεργα στον τοπικό έλεγχο ζώων ή στις αρμόδιες αρχές και να προστατεύουν τα σπίτια τους από την άγρια πανίδα σφραγίζοντας τα σημειώματα εισόδου και ασφαλίζοντας τους κάδους απορριμμάτων.

Το CDC συνιστά επίσης τα κατοικίδια να είναι ενημερωμένα με τους εμβολιασμούς τους κατά της λύσσας και να οι ιδοκτήτες τους να συμβουλεύονται έναν γιατρό πριν ταξιδέψουν, σχετικά με τον κίνδυνο έκθεσής σας στη λύσσα.

Εάν σας δαγκώσει ή σας γρατζουνίσει κάποιο ζώο, πλύνετε σχολαστικά την πληγή με σαπούνι και νερό για 15 λεπτά, εφαρμόστε οινόπνευμα και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια, προτρέπει ο CVMA.

Εάν χορηγηθεί έγκαιρα, πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα, η προφύλαξη μετά την έκθεση (PEP) —μια θεραπεία που περιλαμβάνει εμβόλια και ανοσοσφαιρίνη, ένα φάρμακο που μειώνει τη σοβαρότητα των λοιμώξεων— μπορεί να αποτρέψει τη λύσσα.

Δεν υπάρχει καθιερωμένη, αποτελεσματική θεραπεία για τη λύσσα από τη στιγμή που εμφανίζονται τα συμπτώματα, σύμφωνα με την έκθεση, και ο θάνατος συνήθως επέρχεται εντός επτά έως 14 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

«Οι νυχτερίδες μπορεί να εμφανίζουν ή να μην εμφανίζουν τα κλασικά σημάδια της λύσσας. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άμεση ανθρώπινη επαφή με νυχτερίδα θεωρείται υψηλού κινδύνου», πρόσθεσαν οι γιατροί του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα.