Ινδία: Συναγερμός για την εξάπλωση του θανατηφόρου ιού Nipah που μεταδίδεται από νυχτερίδες – Τα συμπτώματα των κρουσμάτων

Στην Ινδία, οι υγειονομικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μετά την επιβεβαίωση δύο κρουσμάτων του ιού Nipah, ενός σπάνιου και θανατηφόρου ιού που μεταδίδεται από νυχτερίδες και αποτέλεσε έμπνευση για την ταινία «Contagion», αναφέρει η Telegraph.

Η εμφάνιση των κρουσμάτων σε νοσοκομείο της περιοχής Barasat, κοντά στην Καλκούτα, έχει προκαλέσει άμεση ενεργοποίηση μέτρων επιτήρησης, καραντίνας και ιχνηλάτησης επαφών. Μέχρι στιγμής, έχουν εξεταστεί 180 άτομα και 20 υψηλού κινδύνου επαφές βρίσκονται σε καραντίνα.

«Όλοι είναι ασυμπτωματικοί και βγήκαν αρνητικοί. Θα τους επανεξετάσουμε πριν ολοκληρωθεί η καραντίνα των 21 ημερών», δήλωσε ο Narayan Swaroop Nigam, γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας και Οικογενειακής Πρόνοιας της Δυτικής Βεγγάλης.

Δύο νοσηλεύτριες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Narayana Multispeciality Hospital βρέθηκαν θετικές στον ιό, με τη μία να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε στη βρετανική εφημερίδα ο Nigam.

Οι δύο εργαζόμενες είχαν βάρδια μεταξύ 28 και 30 Δεκεμβρίου, ενώ μεταξύ 31 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου ανέπτυξαν υψηλό πυρετό και αναπνευστικά προβλήματα, εισήχθησαν στη ΜΕΘ στις 4 Ιανουαρίου όταν η κατάστασή τους επιδεινώθηκε.

Αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι και οι δύο νοσηλεύτριες κόλλησαν τον ιό κατά τη διάρκεια της περίθαλψης ενός ασθενή με σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα, ο οποίος τελικά απεβίωσε.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο υγείας της Δυτικής Βεγγάλης: «Η πιο πιθανή πηγή μόλυνσης είναι ένας ασθενής που είχε εισαχθεί προηγουμένως στο ίδιο νοσοκομείο. Το άτομο αυτό αντιμετωπίζεται ως η ύποπτη αρχική περίπτωση, και οι έρευνες συνεχίζονται».

⚠️BREAKING

Nipah virus cases increase to 5 in Bengal, India. ✴️2 nurses,1 doctor among the critical, 100 isolated. ✴️Nipah is an extremely contagious and nasty zoonotic virus that causes rapid pneumonia and encephalitis with a mortality >50%. Fruit bats are the reservoir, pigs… pic.twitter.com/m5Gm9jwFVh — Dr Richard Hirschson (@richardhirschs1) January 23, 2026



Αυστηρά πρωτόκολλα ακολουθήθηκαν και για τη συλλογή δειγμάτων από νυχτερίδες στο ζωολογικό κήπο Alipore της Καλκούτας. Η διευθύντρια του ζωολογικού, Tripti Sah, δήλωσε στην ιστοσελίδα PTI: «Η ομάδα μάζεψε δείγματα από νυχτερίδες και αποχώρησε. Ακολούθησαν όλα τα πρωτόκολλα κατά τη διαδικασία».

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας εξέδωσε ειδοποίηση, καλώντας τις πολιτείες να ακολουθήσουν τα προληπτικά μέτρα προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού.

Ο ιός Nipah μεταδίδεται από νυχτερίδες στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων τροφίμων ή επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ζώων και μπορεί να εξαπλωθεί μεταξύ ανθρώπων με σταγονίδια και σάλιο.

Η θνησιμότητά του φτάνει έως και 75%, με συμπτώματα που περιλαμβάνουν πυρετό, εμετό, κόπωση, αναπνευστικά προβλήματα και φλεγμονή του εγκεφάλου, ενώ νευρολογικά προβλήματα όπως εγκεφαλίτιδα μπορεί να εμφανιστούν μήνες ή χρόνια μετά την αρχική μόλυνση.

Σε απάντηση στα νέα κρούσματα, πολλές πολιτείες έχουν ενισχύσει την επιτήρηση για το Σύνδρομο Οξείας Εγκεφαλίτιδας (AES), καθώς η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με παρόμοια συμπτώματα.

Σύμφωνα με οδηγία των αρχών στο Tamil Nadu, «Άτομα που εισάγονται με AES, ιδιαίτερα με ιστορικό ταξιδιού ή επαφής συνδεδεμένο με τη Δυτική Βεγγάλη, πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να αξιολογούνται για πιθανή μόλυνση από τον ιό Nipah».

Η οδηγία τονίζει επίσης ότι «τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία πρέπει να ενημερωθούν για την κατάσταση του ιού Nipah και να ειδοποιούν άμεσα για όλα τα κρούσματα AES».

Ο Ali Althaf, ανώτερος αξιωματούχος υγείας στο Government Medical College του Thiruvananthapuram στο Kerala, δήλωσε στην The Telegraph: «Υπήρχαν πάνω από 100 κρούσματα AES πέρυσι στο Kerala, και αν τα υποβάλλαμε όλα σε διαγνωστικό έλεγχο, είναι πιθανό να εντοπίζαμε περισσότερα κρούσματα Nipah».

Ο ίδιος ανώτερος αξιωματούχος της Δυτικής Βεγγάλης ανέφερε ότι η αρχική περίπτωση δεν είχε διαγνωστεί λανθασμένα, αλλά πιθανόν είχε «χαθεί». «Δεν θα το χαρακτήριζα λανθασμένη διάγνωση. Είναι πιο σωστό να πω ότι πρόκειται για χαμένη διάγνωση», είπε.