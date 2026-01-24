Ινδία: Συναγερμός για την εξάπλωση του θανατηφόρου ιού Nipah που μεταδίδεται από νυχτερίδες – Τα συμπτώματα των κρουσμάτων

Σύνοψη από το

  • Στην Ινδία, οι υγειονομικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μετά την επιβεβαίωση δύο κρουσμάτων του θανατηφόρου ιού Nipah, με την εμφάνιση των κρουσμάτων να έχει προκαλέσει άμεση ενεργοποίηση μέτρων επιτήρησης και καραντίνας.
  • Δύο νοσηλεύτριες ιδιωτικού νοσοκομείου βρέθηκαν θετικές στον ιό, με τη μία σε κρίσιμη κατάσταση, και οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι κόλλησαν τον ιό κατά την περίθαλψη ενός ασθενή που απεβίωσε.
  • Ο ιός Nipah μεταδίδεται από νυχτερίδες, έχει θνησιμότητα έως 75% και το Υπουργείο Υγείας της Ινδίας κάλεσε τις πολιτείες να ενισχύσουν την επιτήρηση και να εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

νυχτερίδα
Φωτογραφία: Unsplash

Στην Ινδία, οι υγειονομικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μετά την επιβεβαίωση δύο κρουσμάτων του ιού Nipah, ενός σπάνιου και θανατηφόρου ιού που μεταδίδεται από νυχτερίδες και αποτέλεσε έμπνευση για την ταινία «Contagion», αναφέρει η Telegraph.

Η εμφάνιση των κρουσμάτων σε νοσοκομείο της περιοχής Barasat, κοντά στην Καλκούτα, έχει προκαλέσει άμεση ενεργοποίηση μέτρων επιτήρησης, καραντίνας και ιχνηλάτησης επαφών. Μέχρι στιγμής, έχουν εξεταστεί 180 άτομα και 20 υψηλού κινδύνου επαφές βρίσκονται σε καραντίνα.

«Όλοι είναι ασυμπτωματικοί και βγήκαν αρνητικοί. Θα τους επανεξετάσουμε πριν ολοκληρωθεί η καραντίνα των 21 ημερών», δήλωσε ο Narayan Swaroop Nigam, γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας και Οικογενειακής Πρόνοιας της Δυτικής Βεγγάλης.

Δύο νοσηλεύτριες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Narayana Multispeciality Hospital βρέθηκαν θετικές στον ιό, με τη μία να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε στη βρετανική εφημερίδα ο Nigam.

Οι δύο εργαζόμενες είχαν βάρδια μεταξύ 28 και 30 Δεκεμβρίου, ενώ μεταξύ 31 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου ανέπτυξαν υψηλό πυρετό και αναπνευστικά προβλήματα, εισήχθησαν στη ΜΕΘ στις 4 Ιανουαρίου όταν η κατάστασή τους επιδεινώθηκε.

Αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι και οι δύο νοσηλεύτριες κόλλησαν τον ιό κατά τη διάρκεια της περίθαλψης ενός ασθενή με σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα, ο οποίος τελικά απεβίωσε.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο υγείας της Δυτικής Βεγγάλης: «Η πιο πιθανή πηγή μόλυνσης είναι ένας ασθενής που είχε εισαχθεί προηγουμένως στο ίδιο νοσοκομείο. Το άτομο αυτό αντιμετωπίζεται ως η ύποπτη αρχική περίπτωση, και οι έρευνες συνεχίζονται».


Αυστηρά πρωτόκολλα ακολουθήθηκαν και για τη συλλογή δειγμάτων από νυχτερίδες στο ζωολογικό κήπο Alipore της Καλκούτας. Η διευθύντρια του ζωολογικού, Tripti Sah, δήλωσε στην ιστοσελίδα PTI: «Η ομάδα μάζεψε δείγματα από νυχτερίδες και αποχώρησε. Ακολούθησαν όλα τα πρωτόκολλα κατά τη διαδικασία».

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας εξέδωσε ειδοποίηση, καλώντας τις πολιτείες να ακολουθήσουν τα προληπτικά μέτρα προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού.

Ο ιός Nipah μεταδίδεται από νυχτερίδες στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων τροφίμων ή επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ζώων και μπορεί να εξαπλωθεί μεταξύ ανθρώπων με σταγονίδια και σάλιο.

Η θνησιμότητά του φτάνει έως και 75%, με συμπτώματα που περιλαμβάνουν πυρετό, εμετό, κόπωση, αναπνευστικά προβλήματα και φλεγμονή του εγκεφάλου, ενώ νευρολογικά προβλήματα όπως εγκεφαλίτιδα μπορεί να εμφανιστούν μήνες ή χρόνια μετά την αρχική μόλυνση.

Σε απάντηση στα νέα κρούσματα, πολλές πολιτείες έχουν ενισχύσει την επιτήρηση για το Σύνδρομο Οξείας Εγκεφαλίτιδας (AES), καθώς η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με παρόμοια συμπτώματα.

Σύμφωνα με οδηγία των αρχών στο Tamil Nadu, «Άτομα που εισάγονται με AES, ιδιαίτερα με ιστορικό ταξιδιού ή επαφής συνδεδεμένο με τη Δυτική Βεγγάλη, πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να αξιολογούνται για πιθανή μόλυνση από τον ιό Nipah».

Η οδηγία τονίζει επίσης ότι «τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία πρέπει να ενημερωθούν για την κατάσταση του ιού Nipah και να ειδοποιούν άμεσα για όλα τα κρούσματα AES».

Ο Ali Althaf, ανώτερος αξιωματούχος υγείας στο Government Medical College του Thiruvananthapuram στο Kerala, δήλωσε στην The Telegraph: «Υπήρχαν πάνω από 100 κρούσματα AES πέρυσι στο Kerala, και αν τα υποβάλλαμε όλα σε διαγνωστικό έλεγχο, είναι πιθανό να εντοπίζαμε περισσότερα κρούσματα Nipah».

Ο ίδιος ανώτερος αξιωματούχος της Δυτικής Βεγγάλης ανέφερε ότι η αρχική περίπτωση δεν είχε διαγνωστεί λανθασμένα, αλλά πιθανόν είχε «χαθεί». «Δεν θα το χαρακτήριζα λανθασμένη διάγνωση. Είναι πιο σωστό να πω ότι πρόκειται για χαμένη διάγνωση», είπε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με πνευμονία

«Είμαι σεξολόγος – Αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες για να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή στην εμμηνόπαυση»

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: «Φακελωµένοι» όλοι όσοι οφείλουν άνω των 2.000 ευρώ – Ποια χρέη θα αφορά και πώς θα βλέπουν οι π...

Real estate: Η «ακτινογραφία» της αγοράς ακινήτων στη Θεσσαλονίκη – Οι ακριβότερες και οι πιο οικονομικές περιοχές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:30 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ανασκευάζει ο Τραμπ μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις του για το Αφγανιστάν – «Πολύ γενναίοι οι Βρετανοί στρατιώτες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε σήμερα τον ρόλο των Βρετανών στρατιωτών στον πόλ...
19:25 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Νεκρός 37χρονος πολίτης έπειτα από πυροβολισμό ομοσπονδιακών πρακτόρων – Δείτε το βίντεο-σοκ

Ένας 37χρονος άνδρας, που είχε τραυματιστεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ στη Μινεάπολη...
19:15 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Αλβανία: Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μετατρέψει ακατοίκητο νησί σε πολυτελή τουριστικό προορισμό – Έντονες αντιδράσεις

Γύρω στις 40 ενώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ζητούν να σταματήσει η υλοποίηση του ...
19:03 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ταραχές στη Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν πολίτη – Για «αηδιαστικό» περιστατικό κάνει λόγο ο κυβερνήτης της Μινεσότα

Ένας νέος γύρος έντασης ξέσπασε στη Μινεάπολη το Σάββατο, στις ΗΠΑ, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι