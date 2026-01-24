Τραυματισμός υπαλλήλου ΕΛΤΑ στο Χαλάνδρι: «Μετά τα “λουκέτα” υπάρχει εκνευρισμός λόγω καθυστερήσεων» λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων

«Λόγω του “λουκέτου” στα καταστήματα ΕΛΤΑ υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκνευρισμός στους πολίτες» δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας–Αττικής, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στο enikos.gr, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας υπαλλήλου.

«Το περιστατικό έγινε σε εξωτερικό συνεργάτη των ΕΛΤΑ. Πρόκειται για πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι, το οποίο είναι το μοναδικό σημείο για παραλαβή και επίδοση δεμάτων για ολόκληρο το Χαλάνδρι αλλά και για τα Βριλήσσια, καθώς το κατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια έκλεισε τον περασμένο Νοέμβριο» ανέφερε αρχικά ο κ. Οικονόμου

«Λόγω του “λουκέτου”, υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεμάτων, καθώς υπάρχει μικρότερος αριθμός υπαλλήλων για περισσότερο όγκο εργασίας. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τους χρόνους» συμπλήρωσε, και σημείωσε: «Τους τελευταίους 3 μήνες υπάρχει εκνευρισμός στους πολίτες, που αντιδρούν και διαμαρτύρονται για τους χρόνους παράδοσης ή τους χρόνους αναμονής στα καταστήματα. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει άλλο τέτοιο περιστατικό, όπως αυτό που σημειώθηκε σήμερα στο Χαλάνδρι».

Για το περιστατικό, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «ο συγκεκριμένος άνδρας δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την παραλαβή του δέματός του. Το πήρε και αποχώρησε. Η υπάλληλος τον ακολούθησε αλλά εκείνος είχε ήδη μπει στο όχημά του, και όπως φαίνεται και στα βίντεο, πάτησε γκάζι και την χτύπησε. Μετά επέστρεψε και συνελήφθη».

«Οι εργαζόμενοι κάνουν το καλύτερο δυνατό. Θα πρέπει η Πολιτεία μαζί με το Υπερταμείο να προχωρήσουν άμεσα σε προσλήψεις προσωπικού στα ΕΛΤΑ» κατέληξε ο κ. Οικονόμου.

Δείτε βίντεο από τον τραυματισμό της υπαλλήλου:

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση. Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών. Η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού. Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία» καταλήγει η ανακοίνωση.