Βριλήσσια: Βίντεο από τη στιγμή που ο άνδρας χτυπά με το ΙΧ του την υπάλληλο των ΕΛΤΑ

  • Η στιγμή που η υπάλληλος των ΕΛΤΑ τραυματίζεται έξω από το υποκατάστημα στα Βριλήσσια, όταν ο πελάτης τη χτυπά με το ΙΧ του, έχει καταγραφεί από βίντεο κάμερας ασφαλείας.
  • Ο άνδρας δεν είχε βρει τα δέματά του την προηγούμενη ημέρα. Επέστρεψε σήμερα, αν και εντοπίσθηκαν, δεν υπέγραψε για την παραλαβή τους.
  • Αν και είχε φύγει από το σημείο, επέστρεψε λίγο αργότερα, ζήτησε συγγνώμη και συνελήφθη, ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ εκτός κινδύνου.
Η στιγμή που η υπάλληλος των ΕΛΤΑ τραυματίζεται έξω από το υποκατάστημα στα Βριλήσσια, όταν ο πελάτης τη χτυπά με το ΙΧ του, έχει καταγραφεί από βίντεο κάμερας ασφαλείας.

Στο βίντεο του ANT1 βλέπουμε τον πελάτη με ένα δέμα στα χέρια του να κατευθύνεται στο αυτοκίνητό του.

Ο άνδρας χθες δεν είχε βρει τα δύο δέματα και και επέστρεψε σήμερα. Αν και εντοπίσθηκαν τα πακέτα, μετά τον διαπληκτισμό τους, έφυγε και δεν υπέγραψε τη σχετική φόρμα για την παραλαβή τους.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, μπαίνει στο ΙΧ του με την υπάλληλο να τρέχει πίσω του προφανώς για να τον σταματήσει, ώστε να υπογράψει. Το αυτοκίνητο έχει ήδη ξεκινήσει και τότε τη χτυπά στο πλάι ρίχνοντάς την κάτω.

Στη συνέχεια ακόμα ένας άνδρας βγαίνει από το κατάστημα και τρέχει πίσω του, αλλά το όχημα φεύγει.

Αν και είχε φύγει από το σημείο, επέστρεψε λίγο αργότερα και ζήτησε συγγνώμη, αλλά αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί τον συνέλαβαν. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ εκτός κινδύνου.

