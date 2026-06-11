Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (11/6)

Το άρθρο παρέχει άμεση ενημέρωση σχετικά με τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την συγκεκριμένη ημερομηνία. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να εντοπίσουν εύκολα και γρήγορα τα πλησιέστερα φαρμακεία, προσφέροντας πληροφορίες για τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την τοποθεσία τους στον χάρτη.