Ταραχές στη Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν πολίτη – Για «αηδιαστικό» περιστατικό κάνει λόγο ο κυβερνήτης της Μινεσότα

Σύνοψη από το

  • Νέος γύρος έντασης ξέσπασε στη Μινεάπολη το Σάββατο, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν έναν άνθρωπο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.
  • Η περιοχή του συμβάντος αποκλείστηκε, ενώ δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, διαμαρτυρόμενοι για το περιστατικό.
  • Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, χαρακτήρισε το συμβάν «αηδιαστικό» και κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να «τερματίσει αυτή την επιχείρηση».
Enikos Newsroom

διεθνή

Ταραχές στη Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν πολίτη – Για «αηδιαστικό» περιστατικό κάνει λόγο ο κυβερνήτης της Μινεσότα
Φωτογραφία: Reuters

Ένας νέος γύρος έντασης ξέσπασε στη Μινεάπολη το Σάββατο, στις ΗΠΑ, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν έναν άνθρωπο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και εκ νέου επικρίσεις για τις αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ στην πολιτεία της Μινεσότα.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αξιωματούχους της Πολιτείας και της πόλης, το περιστατικό συνέβη κοντά στη διασταύρωση της 26ης Οδού με την Nicollet Avenue.

Οι New York Times αναφέρουν πως η περιοχή αποκλείστηκε με κορδέλες σκηνής εγκλήματος, ενώ δεκάδες διαδηλωτές, κάποιοι με μάσκες και γυαλιά προστασίας διαμαρτύρονταν. Στο σημείο βρίσκονταν πράκτορες της ICE, καθώς και αρκετοί πράκτορες με στολές της Υπηρεσίας Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο για το περιστατικό και χαρακτήρισε το συμβάν «αηδιαστικό».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πρέπει να τερματίσει αυτή την επιχείρηση».

«Η Μινεσότα έχει φτάσει στα όρια της», έγραψε, προσθέτοντας: «Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο μετά από ένα ακόμη φρικτό περιστατικό πυροβολισμού από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. Αυτό είναι αηδιαστικό. Ο Πρόεδρος πρέπει να τερματίσει αυτή την επιχείρηση. Αποσύρετε τώρα τους χιλιάδες βίαιους, ακατάρτιστους αξιωματικούς από τη Μινεσότα».


Η πόλη σε ανακοίνωσή της ζήτησε από το κοινό να παραμείνει ήρεμο και να αποφύγει την άμεση περιοχή του συμβάντος, ενώ οι αρχές ερευνούν αναφορές ότι ένας άνδρας δέχτηκε πυροβολισμούς στο νότιο τμήμα της πόλης, μεταδίδει το Reuters.

