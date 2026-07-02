Μπρους Φόξτον: Ο εμβληματικός μπασίστας των The Jam διαγνώστηκε με Πάρκινσον – «Θα παίζω ζωντανά για όσο μπορώ»

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Με τη νόσο του Πάρκινσον διαγνώστηκε ο Μπρους Φόξτον, ο εμβληματικός πρώην μπασίστας του ροκ συγκροτήματος The Jam, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανακοίνωσή του.

Η εξομολόγηση για τη διάγνωση

Με αφορμή τις πρόσφατες φήμες γύρω από την υγεία του, ο Φόξτον έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, εξηγώντας ότι οι επιπλοκές από μια προηγούμενη θεραπεία για τον καρκίνο, του προκάλεσαν «ορισμένα σημαντικά προβλήματα» τα οποία τελικά οδήγησαν στη διάγνωση του Πάρκινσον.



«Πλέον αντιμετωπίζω ένα μέλλον ζώντας με τη νόσο του Πάρκινσον…και είμαι αποφασισμένος να το κάνω αυτό όσο καλύτερα μπορώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, προσθέτοντας: «Χρειάζεται πολύς χρόνος για να το συνειδητοποιήσω και να αποδεχτώ ότι το σώμα και το μυαλό μου είναι αντιμέτωπα με κάτι που βρίσκεται εντελώς εκτός του ελέγχου μου».

Η σπουδαία πορεία με τους «The Jam»

Ο Πολ Γουέλερ, ο Ρικ Μπάκλερ και ο Φόξτον δημιούργησαν τους Jam, σημαδεύοντας τη μουσική σκηνή από το 1977 έως τη διάλυσή τους το 1982, μέσα από τραγούδια που άγγιζαν τα προβλήματα της εργατικής τάξης και την πολιτική της εποχής.

Μερικά από τα πιο διάσημα περάσματα μπάσου του Φόξτον περιλαμβάνονται στα τραγούδια «Down in the Tube Station at Midnight», «Going Underground» και «A Town Called Malice».

Δύο χρόνια μετά τη διάλυση των Jam, ο Φόξτον κυκλοφόρησε το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του με τίτλο «Touch Sensitive».

Αργότερα εντάχθηκε στους Stiff Little Fingers, πριν επανασυνδεθεί με τον Μπάκλερ συμμετέχοντας στο συγκρότημά του «From the Jam» (παλαιότερα γνωστό ως «The Gift»).

Το γκρουπ ερμηνεύει κλασικά τραγούδια των Jam, με τον Ράσελ Χάστινγκς να έχει τον ρόλο του frontman που κάποτε κατείχε ο Γουέλερ.

Η περιπέτεια της υγείας του

Την περασμένη εβδομάδα, ο Φόξτον επρόκειτο να ανέβει στη σκηνή με το συγκρότημα αλλά αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή του λόγω μιας λοίμωξης, σύμφωνα με τον Guardian.

«Η αφόρητη ζέστη σε συνδυασμό με μια προϋπάρχουσα λοίμωξη του αναπνευστικού με εξουθένωσαν εντελώς και η ιατρική οδηγία ήταν να ξεκουραστώ παίρνοντας παράλληλα φαρμακευτική αγωγή», έγραψε.

Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής του, ανέφερε: «Το γεγονός ότι έχω τα κατάλληλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μου έδωσε μια ακόμα ευκαιρία να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ και αυτό για το οποίο ζω, σε ένα ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Θα συνεχίσω να παίζω ζωντανά για όσο καιρό μπορώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ