Γεωργιάδης: «Η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου» – Τι είπε για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στην ανάγκη αυστηρότερης αντιμετώπισης της πολιτικής βίας, στις εξελίξεις γύρω από τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Υγείας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχετικά με τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο κ. Γεωργιάδης αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, χαρακτήρισε σοκαριστικό το γεγονός. Όπως είπε στο ERTNews, «μία αθώα γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ κοιμόταν στο σπίτι της», υποστηρίζοντας ότι η επίθεση αποτελεί αποτέλεσμα της διαχρονικής ανοχής απέναντι στη βία.

«Η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Δεν υπάρχουν “γκαζάκια”. Υπάρχουν βόμβες που μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διαχρονική πολιτική ανοχή απέναντι σε βίαιες ομάδες, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά την αντιμετώπιση της ανομίας, με εκκενώσεις καταλήψεων, αστυνομικές επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια και εξάρθρωση παράνομων χώρων.

«Η Αστυνομία είναι κοντά στους δράστες»

Αναφερόμενος στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σύντομα.

«Η αίσθηση που έχω από την ενημέρωση που λάβαμε είναι ότι η Αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στα ίχνη τους και πιστεύω ότι θα συλληφθούν γρήγορα», είπε και ταυτόχρονα, κάλεσε τη Δικαιοσύνη να επιβάλει αυστηρές ποινές.

«Η Δικαιοσύνη δίνει και αυτή εξετάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν ποινές-χάδι σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν μολότοφ, βαριοπούλες και βόμβες. Σκότωσαν έναν άνθρωπο και πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι στόχος των επιθέσεων ήταν η Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι επλήγησαν στελέχη που δεν διέθεταν αστυνομική προστασία. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στόχος ήταν η Νέα Δημοκρατία. Επέλεξαν ανθρώπους χωρίς προστασία και αυτό δείχνει και την ανανδρία τους», ανέφερε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι τα πρόσφατα χτυπήματα ενδέχεται να συνδέονται με την εκκένωση καταλήψεων σε πανεπιστημιακούς χώρους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της ανομίας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Για τις αντιδράσεις των κομμάτων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαιρέτισε το γεγονός ότι, όπως είπε, σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα καταδίκασαν την επίθεση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν εντόπισε αντίστοιχη ανακοίνωση από την Πλεύση Ελευθερίας.

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι η δημόσια καταδίκη της τρομοκρατίας αποτελεί, όπως είπε, «ένα βήμα προς τα εμπρός», προσθέτοντας όμως ότι θα κριθεί στην πράξη από τη στάση που θα τηρήσει απέναντι σε πρωτοβουλίες αυστηροποίησης της νομοθεσίας.

Οι καταγγελίες Ασλανίδη για την υπόθεση των Τεμπών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δημόσιες καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του κ. Ασλανίδη αποτελούν εξέλιξη με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, υποστηρίζοντας πως επιβεβαιώνουν τις δικές του προηγούμενες τοποθετήσεις ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιδιώκει πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

«Η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού από μια τοξικότητα που τελικά καταγγέλλεται πλέον ακόμη και από συγγενείς των θυμάτων», ανέφερε.

Για Σαμαρά και Καρυστιανού

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη λανθασμένη.

«Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός. Τον σέβομαι και εύχομαι να μη δημιουργήσει νέο κόμμα. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος», είπε.

Για τη Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με σεβασμό μια μητέρα που έχασε το παιδί της, ανεξάρτητα από την πολιτική της επιλογή.

«Είναι δικαίωμά της να κατέβει στην πολιτική. Η κριτική θα αφορά στις πολιτικές της θέσεις και όχι προσωπικές επιθέσεις ή χτυπήματα κάτω από τη ζώνη», σημείωσε.

Απογευματινά χειρουργεία: «Ο στόχος επιτεύχθηκε»

Στο σκέλος της Υγείας, ο υπουργός ανέφερε ότι το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, καθώς έληξε η χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως εξήγησε, τα απογευματινά χειρουργεία συνεχίζονται πλέον επί πληρωμή, με κόστος που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μικρότερο από το ένα πέμπτο εκείνου που απαιτείται στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η δράση πέτυχε τον στόχο της, καθώς, όπως είπε, ο μέγιστος χρόνος αναμονής για χειρουργείο μειώθηκε από τα πέντε χρόνια στους έξι μήνες, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής περιορίστηκε περίπου στους πέντε μήνες.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής χρηματοδότησης, εφόσον στο μέλλον αυξηθούν εκ νέου οι λίστες αναμονής.

«Το ΕΣΥ θα πηγαίνει στον ασθενή»

Ο υπουργός προανήγγειλε την εφαρμογή νέου μοντέλου κινητών χειρουργικών ομάδων, με πρώτη πιλοτική δράση στην Κάλυμνο τον Αύγουστο.

Όπως εξήγησε, εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες θα μετακινούνται από μεγάλα νοσοκομεία προς απομακρυσμένες περιοχές, ώστε οι ασθενείς να μη χρειάζεται να μεταβαίνουν οι ίδιοι σε άλλα νοσοκομεία.

«Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σύστημα όπου το ΕΣΥ θα πηγαίνει στον ασθενή και όχι ο ασθενής στο ΕΣΥ», δήλωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό σοβαρού τραυματισμού εξάχρονου παιδιού από την Κρήτη, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία ΕΚΑΒ, νοσοκομείων και ιατρικών ομάδων απέτρεψε, όπως είπε, τον ακρωτηριασμό του παιδιού. «Όταν χρειαστείς το ΕΣΥ, θα είναι εκεί. Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του», κατέληξε.