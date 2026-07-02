Πύργος: Φωτιά σε διαμέρισμα έπειτα από έκρηξη κλιματιστικού – Στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί

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Συναγερμός σήμανε το πρωί στον Πύργο, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν αρχικά μια ισχυρή έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι πυκνοί καπνοί γέμισαν το διαμέρισμα αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους, οι οποίοι βγήκαν άμεσα έξω για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, καθώς και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των κατοίκων.

Από την εισπνοή των πυκνών καπνών, μία μητέρα και το παιδί της αισθάνθηκαν αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από κλιματιστικό, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.