Θεσσαλονίκη: Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα – Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ενοίκων

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου, το οποίο διαθέτει Μονάδα Εγκαυμάτων και Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, τα οποία υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.