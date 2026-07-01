Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο – Μητσοτάκης: «Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων»

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδίκασε τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη, τον θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρονομαστή το μήνυμα ότι η πολιτική και κοινωνική βία, δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία.

Μηδενική ανοχή στη βία από το Μαξίμου

Σαφές μήνυμα «μηδενικής ανοχής» σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο». Ο Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, δεν μπορεί να επιστρέψει σε περιόδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη «αναχώματος ωριμότητας και αποφασιστικότητας» απέναντι σε ακραία φαινόμενα.

Σε δεύτερη τοποθέτησή του, επανέλαβε τη θέση για «μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής τρομοκρατία», σημειώνοντας «ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Παρέμβαση ΠτΔ: Προειδοποίηση για αποσταθεροποίηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε «ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Όπως υπογράμμισε, η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι «η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των Αρχών».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για «τραγική απόδειξη του πού μπορεί να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία», εκφράζοντας συλλυπητήρια προς την οικογένεια της εκλιπούσας.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι «οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», τονίζοντας «ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ζήτησε άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας «ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για «εγκληματική εμπρηστική επίθεση», εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλλυπητήρια προς την οικογένεια, επισημαίνοντας, «ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί υπέρτατη αξία».

Καταδίκες από τα υπόλοιπα κόμματα

Το ΚΚΕ εξέφρασε «τα συλλυπητήρια του για το θάνατο μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της ΝΔ, που έχασε τη ζωή της μετά από τη σημερινή αποτρόπαια εγκληματική επίθεση». «Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες κι απολύτως καταδικαστέες, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί «άκρων», που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς – λαϊκούς αγώνες» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, ενώ το κόμμα ΝΙΚΗ εξέφρασε επίσης καταδίκη κάθε πράξης βίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαρακτήρισε «αποτρόπαιο το να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής».

Στο πλευρό των τραυματιών

Παράλληλα, κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται τραυματίες της επίθεσης, με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει τη στήριξη της Πολιτείας προς τους πληγέντες και τις οικογένειές τους.