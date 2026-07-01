Τσίπρας για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα: «Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου – Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία»

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Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
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«Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους», αναφέρει σε δήλωση του ο Αλέξης Τσίπρας για τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

«Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστoρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας» προσθέτει.

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