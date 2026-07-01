ΣΥΡΙΖΑ: «Συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της – Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία»

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για τον θάνατο της μητέρας της. Παράλληλα, το κόμμα τονίζει την υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής και καταδικάζει κάθε μορφή πολιτικής βίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

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Πολιτική

« Η ζωή είναι υπέρτατη αξία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της, για τον θάνατο της μητέρας της.
  • Σύμφωνα με το κόμμα, «η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη». Παράλληλα, εκφράζει ευχές για δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια.
  • Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επαναλαμβάνει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

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Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της, για τον θάνατο της μητέρας της, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

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Σύμφωνα με το κόμμα, «η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη», ενώ παράλληλα, εκφράζει ευχές για δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επαναλαμβάνει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

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