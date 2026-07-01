ΣΥΡΙΖΑ: «Συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της – Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία»

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της, για τον θάνατο της μητέρας της, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

Σύμφωνα με το κόμμα, «η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη», ενώ παράλληλα, εκφράζει ευχές για δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επαναλαμβάνει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».