Παύλος Μαρινάκης: «Οφείλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους – Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης
Πηγή: Intime
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ανάρτησή του για την απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία τους.

«Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της. Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη» αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια» καταλήγει.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ