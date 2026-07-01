Παύλος Μαρινάκης: «Οφείλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους – Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε»

«Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ανάρτησή του για την απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία τους.

«Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της. Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη» αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια» καταλήγει.