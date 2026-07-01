Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1 – Β’ Μέρος: Ποιοι ψηφίζουν Τσίπρα και Καρυστιανού – Τι λένε οι πολίτες για ενδεχόμενο κόμμα από τον Σαμαρά

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC παρουσιάστηκε απόψε, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 23-27 Ιουνίου και διεξήχθη σε πανελλαδική εμβέλεια, με πληθυσμό 1.239 άτομα, άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου.

Από πού θα αντλήσουν ψήφους παλιά και νέα κόμματα; Πώς αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά; Τι απαντούν στο ερώτημα αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,8% και διαφορά 12,5% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στο 14,3%. Ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 9,2%, η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, η Φωνή Λογικής με 2,3%, οι Δημοκράτες με 1,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1% η Νίκη και οι Σπαρτιάτες με 1% και η Νέα Αριστερά με 0,8%. Άλλο κόμμα απαντά το 1,4%.

Οι διαρροές των κομμάτων

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ποιοι ψηφίζουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ποιοι ψηφίζουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού

Τι θα ψηφίσουν όσοι δεν ψήφισαν το 2023

Πρέπει να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς;

Πότε πρέπει να γίνουν οι εθνικές εκλογές

Κυβέρνηση συνεργασίας ή νέες εκλογές

Τι κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες

Η ταυτότητα της έρευνες