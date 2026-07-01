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Κωνσταντίνος Βασάλος: Θέλω να κάνω παιδί θέλω – Δεν θα κάνω γάμο για τα σόγια

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξέφρασε την άποψή του για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι γάμοι, δίνοντας έμφαση όχι στην τελετή, αλλά στη δεξίωση που ακολουθεί. Δήλωσε ότι νιώθει άβολα με την επικρατούσα τάση των μεγάλων δεξιώσεων και ότι δεν επιθυμεί να κάνει γάμο «για τα σόγια», αλλά θέλει να αποκτήσει παιδί.

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Κωνσταντίνος Βασάλος
Φωτογραφία: Instagram/costavasaloshd
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξέφρασε την άποψή του για τους γάμους, δηλώνοντας ότι «νιώθω πάρα πολύ άβολα» με την είσοδο του ζευγαριού στη δεξίωση και τη διαδικασία «του από τραπέζι σε τραπέζι».
  • Ο ίδιος τόνισε πως δεν του αρέσει «αυτή η ιεροτελεστία» με το χειροκρότημα και τα βίντεο του ζευγαριού, επιθυμώντας έναν «λίγο πιο διαφορετικό» γάμο με λιγότερους ανθρώπους.
  • Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Βασάλος δήλωσε ότι «δεν ψήνομαι πολύ με τον γάμο σαν γάμο» και ότι «να κάνω γάμο για τα σόγια, δεν το κάνω», επιθυμώντας όμως να κάνει παιδί.

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Ένα απόσπασμα από τη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου στο Youtube, προβλήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο «Breakfast@Star». Σε αυτό, εκφράζει την άποψη του για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι γάμοι, δίνοντας έμφαση όχι στην τελετή, αλλά στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η δεξίωση που συνήθως ακολουθεί.

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Εκφράζοντας την άποψή του για τον γάμο, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είπε ότι: «Εγώ το είπα και στην εκπομπή, οριακά θα ήταν η νύφη. Άντε της επιτρέπω να έρθει. Καταρχάς νιώθω πάρα πολύ άβολα, με αυτές τις στιγμές που μπαίνει το ζευγάρι μέσα στο χώρο που γίνεται η δεξίωση μετά την εκκλησία. Δεν μου αρέσει καθόλου όλη αυτή η διαδικασία, του από τραπέζι σε τραπέζι».

«Αυτή η ιεροτελεστία, να πάει το ζευγάρι, να μπει μέσα, να χειροκροτήσει ο κόσμος, να αρχίσει αυτό το απαίσιο βίντεο με τις στιγμές του ζευγαριού, που βλέπουν όλοι και νιώθουν άβολα… Δεν θέλω ρε φίλε τέτοιο γάμο, δεν μου αρέσει. Θέλω λίγο πιο διαφορετικό. Δεν ξέρω ποιο είναι το διαφορετικό. Να είναι λίγοι άνθρωποι… Γενικά δεν μου αρέσει η επικρατούσα τάση. Οτιδήποτε είναι έτσι, το σιχαίνομαι», εξήγησε στη συνέχεια.

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Ακόμα, ανέφερε πως: «Εγώ γενικά δεν ψήνομαι πολύ με τον γάμο σαν γάμο. Να κάνω παιδί θέλω. Να κάνω γάμο για τα σόγια, δεν το κάνω. Για να χαρεί η συμπεθέρα και η μάνα μου». 

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