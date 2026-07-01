Εξάρθρωση οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική – Πάνω από 100 αγοραπωλησίες ναρκωτικών στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

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Σημαντικό πλήγμα σε εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, που δρούσε σε περιοχές της Αττικής, κατάφεραν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση,στο Χαλάνδρι.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Ιουνίου 2026 με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας 19, 23, 25, 56 και 62 ετών. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο 25χρονος φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας, ενώ όλοι οι συλληφθέντες, φέρονται να συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ιεραρχημένη δομή και «οικογενειακή» δράση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, η οργάνωση είχε συσταθεί τον Μάιο του τρέχοντος έτους και λειτουργούσε με σαφή ιεραρχική δομή. Στην κορυφή βρισκόταν ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων, δίνοντας εντολές και καθορίζοντας τον τρόπο δράσης.

Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, είχαν διακριτούς ρόλους, κυρίως στην προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, είτε μέσα από την κατοικία-«ορμητήριο» είτε μέσω οχημάτων, που χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις και τις παραδόσεις.

Ενδεικτικό της δράσης τους, όπως αναφέρεται από τις Αρχές, αποτελεί το γεγονός ότι η οικογενειακή οικία στο Χαλάνδρι, είχε μετατραπεί σε χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών.

Πάνω από 100 καταγεγραμμένες συναλλαγές

Από την αστυνομική έρευνα, έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 111 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, γεγονός που καταδεικνύει τη συστηματική και εκτεταμένη δράση του κυκλώματος.

Κατασχέσεις

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 729,8 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέονται με τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.