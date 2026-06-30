Μύκονος: Συνελήφθη 31χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν ροζ κοκαΐνη και κάνναβη, τα έκρυβε σε υπαίθριες «καβάτζες»

Στη Μύκονο, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 31χρονο το απόγευμα της Δευτέρας, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος έκρυβε ποσότητες ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων 42 «φιξακίων» κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης, καθώς και περίπου 60 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης, σε υπαίθριες «καβάτζες».

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Μύκονος- ναρκωτικά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Μύκονο, συνελήφθη 31χρονος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας.
  • Ο κατηγορούμενος έκρυβε ποσότητες ναρκωτικών σε υπαίθριες «καβάτζες», ενώ κατασχέθηκαν 42 «φιξάκια» κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης, κάνναβη και μετρητά.
  • Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 31χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

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Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας στη Μύκονο, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να έκρυβε ποσότητες ναρκωτικών σε υπαίθριες «καβάτζες», έτοιμες προς διακίνηση. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό του, στην κατοικία του και στα σημεία απόκρυψης, κατασχέθηκαν 42 «φιξάκια» κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης, περίπου 60 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 2.735 ευρώ, 120 δολάρια ΗΠΑ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 31χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράνομη διαμονή, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

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