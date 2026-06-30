Για την αποχώρησή της από το κόμμα «Δημοκράτες – Φιλελεύθερο Κέντρο» μίλησε η Θεοδώρα Τζάκρη, εξαπολύοντας «πυρά» εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη.

Η κα Τζάκρη είπε στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολολυθά ότι «με μία μόνο δήλωσή μου, χωρίς διορθώσεις και γκρίζα σημεία, όπως μου υπαγόρευε η συνείδησή μου αποχώρησα από το κόμμα Δημοκράτες όταν αυτό το κόμμα μετατοπίστηκε από τον Βόρειο Πόλο στον Νότιο Πόλο του πολιτικού φάσματος. Εμείς ιδρυθήκαμε από Αριστερούς και Σοσιαλιστές, με την έννοια ότι συμμετείχε στο εγχείρημα αυτό και η υγιής Σοσιαλδημοκρατία και με μία δήλωση του προέδρου μας μετατοπίστηκε στο Φιλελεύθερο Κέντρο χωρίς καμία συλλογική απόφαση. Φιλελεύθερο Κέντρο λέει ότι είναι και ο Μητσοτάκης, δηλ. η Δεξιά».

Όπως τόνισε η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, «εκλέγομαι από 26 ετών αρχικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια ως βουλευτής με σταυρό στην Πέλλα και πρωτεύω γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα και σταδιοδρομία, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του πατριωτικού Σοσιαλισμού. Μάχομαι για την πατρίδα και το λαϊκό συμφέρον».

«Ο κ. Κασσελάκης ξεκάθαρα ομολογεί από μόνος του ότι πάει στη Δεξιά»

«Ο κ. Κασσελάκης ας καταλήξει. Ακούω σήμερα για γάμους και διαζύγια. Δεν υπάρχουν γάμοι και διαζύγια στην πολιτική. Υπάρχουν συμπορεύσεις στη βάση αρχών και αξιών και στη βάση προγραμμάτων. Όταν παύει να υπάρχει αυτή η βάση, η συμπόρευση τελειώνει. Ξεκάθαρα ομολογεί από μόνος του ότι πάει στη Δεξιά. Δεν τον κατηγορώ εγώ. Ας κάνει ό, τι θέλει, δεν με ενδιαφέρουν πλέον και τα κίνητρά του» υπογράμμισε η κα Τζάκρη και συνέχισε λέγοντας:

«Στην αρχή είπε ότι δήθεν με παραίτησε. Τα κόμματα είναι συνενώσεις εθελοντικές των πολιτών. Οι πολίτες μένουν εκεί επειδή το θέλουν και οι πολιτικοί που συμμετέχουν σε αυτά».

«Το εγχείρημα ήταν βιώσιμο μέχρι που άρχισε μια αλληλουχία προσωπικών εμπνεύσεων του κ. Κασσελάκη»

Σύμφωνα με την ίδια, «το εγχείρημα αυτό ήταν απόλυτα βιώσιμο έως πέρυσι μέχρι που άρχισε να υπάρχει μια αλληλουχία προσωπικών εμπνεύσεων του κ. Κασσελάκη, χωρίς συλλογική νομιμοποίηση από όργανα όπως στην αρχή μιλούσε για σύμπλευση με την «καλή Δεξιά» του Δένδια και στη συνέχεια όταν του ζητήθηκε να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο είπε ότι αναστέλλω επί τρίμηνο τη λειτουργία του κόμματος για να δούμε αν θα συνεχιστεί. Στη συνέχεια κατήργησε καταστατικό, ιδρυτική διακήρυξη, κατήργησε εκλεγμένα όργανα ακριβώς για να κάνει το εγχείρημα πιο προσωποπαγές».

Η κα Τζάκρη επεσήμανε πως «ο κ. Κασσελάκης είχε πει με δηλώσεις του ότι όμορος χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ και ότι θα μπορούσε να συγκλίνει με το ΠΑΣΟΚ. Και ενώ λέγονταν αυτά, ξυπνήσαμε ξαφνικά και είδαμε τους εναγκαλισμούς με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Το να νομιμοποιείται και να ξεπλένεται η παρουσία ενός Ακροδεξιού ολετήρα του ΕΣΥ, που αξίωνε να φέρνουν τους γιατρούς δεμένους πισθάγκωνα μπροστά του και να τους ξεφτιλίζει, σαν νέος Παττακός αυτό δεν δικαιολογείται. Αυτό δεν δικαιολογείται ούτε για λόγους πολιτικού πολιτισμού, ούτε για λόγους αφέλειας. Αυτό είναι επίδειξη πονηρίας».

Πρόσθεσε ότι «αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους και των προσδοκιών χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου απέναντι στην κατάφωρη αδικία που υπέστη ο Κασσελάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ στο μπουζουξίδικο. Αν νομίζει ότι οι πολίτες του έδωσαν μια δυνατότητα για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, αυτό οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και τη γελοιοποίηση».

«Εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής»

«Λέει ότι δεν σεβάστηκα το κόμμα. Εγώ δεν το σεβάστηκα; Αυτά δεν συνάδουν με τις δημόσιες ευχαριστίες τις πρώτες που όπως φαίνεται ήταν υποκριτικές. Αυτές οι δηλώσεις του κ. Κασσελάκη είναι ενδεικτικές του ήθους και της αγνωμοσύνης» είπε η κα Τζάκρη και συμπλήρωσε:

«Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό και δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής. Και έδωσα όχι μόνο μία ευκαιρία αλλά 13 που πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων».

Τι απάντησε για τα περί επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ

«Δεν έχω καμία συμφωνία ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε και με κανένα άλλο κόμμα. Εμένα η τοποθέτησή μου ήταν να συγκλίνουν οι δύο χώροι συντεταγμένα. Θα πούμε κάτι όταν γίνει κάτι» είπε η Θεοδώρα Τζάκρη απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον της και αν θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ.

Τόνισε δε, ότι «είμαι άνθρωπος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και πιστεύω ότι τώρα που δεν υπάρχει αυτοδυναμία Μητσοτάκη – δεν το λέω εγώ, αλλά ο Δρυμιώτης- πρέπει να συγκλίνουν τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού ώστε να πάψει η κακοποίηση του Κράτους Δικαίου, ο εξευτελισμός του Συντάγματος και η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Να βρουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν».

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