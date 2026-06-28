Τζάκρη για τη συνέντευξη Γεωργιάδη στον Κασσελάκη: «Δεν ρωτήθηκα, δεν συμφωνώ» – Τι απάντησε ο υπουργός Υγείας

Η βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη δεν συμφωνούσε με την συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασσελάκη. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια παρουσίας της στο Open, στην εκπομπή “Τώρα Μαζί”.

«Δεν ρωτήθηκα, δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ», απάντησε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Η «συνάντηση» Γεωργιάδη-Κασσελάκη έγινε σε ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή του προέδρου των Δημοκρατών στο Youtube, στο πλαίσιο vidcast του LGBT Center Greece.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ στην Θεοδώρα Τζάκρη

Ο υπουργός Υγείας έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ: «Σήμερα το πρωί η Θεοδώρα Τζάκρη, η βουλευτής που ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ αφού το είχε εγκαταλείψει στην δυσκολότερη του στιγμή και τους είχε καταγγείλει ως υποχωρητικούς έναντι των δανειστών, για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα διότι ήταν «αντιμνημονιακή», αλλά που τελικά έχει υπερψηφίσει και τα 3 Μνημόνια και που μετά εγκατέλειψε τον Σύριζα, για να πάει να γίνει αντιπρόεδρος του Στέφανου Κασσελάκη τον οποίο θα είχε ήδη εγκαταλείψει για τον @androulakisnick εάν δεν είχαν βάλει διάταξη στο Καταστατικό τους για το όριο χρόνου που μπορεί να συμπληρώσει ένας βουλευτής, όριο το οποίο έχει ξεπεράσει η κα Τζάκρη και το οποίο θα αλλάξουν για μπορέσουν να την πάρουν πίσω στο ΠΑΣΟΚ μήν τυχόν και χάσουν τέτοιο κελεπούρι (αν ζαλιστήκατε σας ζητώ συγγνώμη, αλλά όλοι αυτοί με έλεγαν κωλοτούμπα επειδή αφού με διέγραψαν από τον ΛΑΟΣ, πήγα στη ΝΔ παραδίδοντας και την βουλευτική μου έδρα…) δήλωσε σήμερα το πρωί λοιπόν στο @opentvgr ότι διαφωνεί με την συνέντευξη που έδωσα στον (έως σήμερα) Πρόεδρό της….και όμως η συζήτηση αυτή πήγε εξαιρετικά καλά και πιστεύω ότι ανέδειξε έναν πολιτικό πολιτισμό τον οποίο τελικά τον χρειαζόμαστε και τον οποίο προφανώς δεν καταλαβαίνει η κα Τζάκρη που μάλλον δεν τα πάει καλά με τις ξένες γλώσσες….απορώ με το μυαλό που έχουν πάντως εκεί στο ΠΑΣΟΚ και πώς ξεχνάνε τόσο γρήγορα….»