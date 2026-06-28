Κασσελάκης: Εγώ ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη – Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε ότι ζήτησε την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τη θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών, τονίζοντας ότι το κόμμα εισέρχεται σε μία νέα φάση χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση αποχώρησης της Θεοδώρας Τζάκρη από το κόμμα, δηλώνοντας αδυναμία συμπόρευσης με τον Στέφανο Κασσελάκη.

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Πολιτική

Κασσελάκης
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέφανος Κασσελάκης γνωστοποίησε ότι «σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος».
  • Τονίζει πως «οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση», στην οποία «δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης».
  • Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα, η Θεοδώρα Τζάκρη είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από το κόμμα, δηλώνοντας ότι «δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη».

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«Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα social media, σημειώνοντας ότι οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση.

Θεοδώρα Τζάκρη: Αποχώρησε από το κόμμα «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» – «Δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη»

«Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωση», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης και προσθέτει ότι «είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί».

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα, η Θεοδώρα Τζάκρη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο», αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε».

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Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.

Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.

Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη.

Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτήν την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.

Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία – και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Ευχαριστώ την Θεοδώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Οι Δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας».

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