Εξάρχεια: Ποινική δίωξη στον 28χρονο Τούρκο για τη δολοφονία του 25χρονου – «Με πλήρωσαν 18.000 ευρώ»

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Ποινική δίωξη για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου Τούρκου υπηκόου, που συνελήφθη για την δολοφονία του συμπατριώτη του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου.

Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο εισαγγελέας αφορούν:

ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,

διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας,

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και

παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο 28χρονος.

Η πληρωμή του για την δολοφονία ήταν 18.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε στις διωκτικές αρχές ότι εκτέλεσε τον 25χρονο στα Εξάρχεια, κατόπιν εντολής που έλαβε από εγκληματική οργάνωση που τον «στρατολόγησε» στην Τουρκία. Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει, η πληρωμή του για την δολοφονία ήταν 18.000 ευρώ ή 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες.