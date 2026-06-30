Εξάρχεια: Ποινική δίωξη στον 28χρονο Τούρκο για τη δολοφονία του 25χρονου – «Με πλήρωσαν 18.000 ευρώ»

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 28χρονου Τούρκου υπηκόου για τη δολοφονία του 25χρονου συμπατριώτη του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε στις αρχές ότι εκτέλεσε τον 25χρονο κατόπιν εντολής εγκληματικής οργάνωσης, λαμβάνοντας ως αμοιβή 18.000 ευρώ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Τούρκου υπηκόου για τη δολοφονία του συμπατριώτη του στα Εξάρχεια, με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος.
  • Ο 28χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα αδικήματα, ενώ παραδέχτηκε ότι εκτέλεσε τον 25χρονο κατόπιν εντολής εγκληματικής οργάνωσης.
  • Ο δράστης φέρεται να δήλωσε ότι «Με πλήρωσαν 18.000 ευρώ» για τη δολοφονία, ποσό που έλαβε από την εγκληματική οργάνωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ποινική δίωξη για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 28χρονου Τούρκου υπηκόου, που συνελήφθη για την δολοφονία του συμπατριώτη του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου.

Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο εισαγγελέας αφορούν:

  • ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,
  • διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας,
  • προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και
  • παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο 28χρονος.

Η πληρωμή του για την δολοφονία ήταν 18.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε στις διωκτικές αρχές ότι εκτέλεσε τον 25χρονο στα Εξάρχεια, κατόπιν εντολής που έλαβε από εγκληματική οργάνωση που τον «στρατολόγησε» στην Τουρκία. Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει, η πληρωμή του για την δολοφονία ήταν 18.000 ευρώ ή 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες.

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