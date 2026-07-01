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ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης 1 έως 3 ετών με αναστολή στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Το τριμελές πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινές φυλάκισης 1 έως 3 ετών με αναστολή σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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ΟΠΕΚΕΠΕ, γραφεία,
φωτογραφία αρχείου: intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ποινές φυλάκισης 1 έως 3 ετών με 3ετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμελειοδικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Οι καταδικασθέντες δήλωναν ψευδώς κατά το χρονικό διάστημα 2019 – 2022 ότι κατείχαν εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων στην Καστοριά, είτε ως βοσκοτόπους, είτε ως καλλιεργήσιμες γαίες με ελιές ή αμυγδαλιές.
  • Το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη ελεγκτών και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Ποινές φυλάκισης 1 έως 3 ετών με 3ετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμελειοδικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με δηλώσεις εκτάσεων στην Βόρεια Ελλάδα.

Οι καταδικασθέντες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήλωναν ψευδώς κατά το χρονικό διάστημα 2019 – 2022, ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων στην Καστοριά, είτε ως βοσκοτόπους, είτε ως καλλιεργήσιμες γαίες με ελιές ή αμυγδαλιές, είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή.

Σε 28 από τους καταδικασθέντες, το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον και χρηματικές ποινές, που ανάλογα με την περίπτωση κυμαίνονται από 500 έως και 8.000 ευρώ. Οι δικαστές ομόφωνα έκριναν, ότι δεν πρέπει να αναγνωρίσουν ελαφρυντικό σε κανέναν εκ των 57. Με την απόφασή του, το τριμελές πλημμελειοδικείο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την περιφερειακή διεύθυνση Ηπείρου, για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο κρίνει επίσης ότι πρέπει να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020.

Στην υπόθεση ήταν κατηγορούμενοι 58 Κρητικοί παραγωγοί, ωστόσο το δικαστήριο, με την απόφασή του επί της ενοχής τους, σε προηγούμενη συνεδρίασή του αθώωσε γυναίκα παραγωγό, αποδεχόμενο τον ισχυρισμό της περί εξάλειψης του αξιόποινου λόγω επιστροφής, εντόκως, των επίδικων χρηματικών ποσών που εισέπραξε. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται στις 30.000 ευρώ. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στην δίκη.

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