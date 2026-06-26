ΟΠΕΚΕΠΕ: Eνοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη κρίθηκαν ένοχοι για ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων στην Καστοριά, προκειμένου να λάβουν παράνομα αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας παραγωγός αθωώθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, καθώς επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά ύψους περίπου 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπους στην Καστοριά, προκειμένου να λάβουν αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκρινε κατά πλειοψηφία αθώα μία παραγωγό, καθώς επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, περί τις 30.000 ευρώ.
  • Για κάποιους από τους δικασθέντες, το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή των κατηγοριών και τη διόρθωση προς τα κάτω των ποσών των επιδοτήσεων που αναγράφονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

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Ένοχοι κρίθηκαν 57 εκ των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπους στην Καστοριά, προκειμένου να λάβουν αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε κατά πλειοψηφία αθώα μία μόνο κατηγορούμενη, αφού δέχτηκε ότι είχε εξαλειφθεί το αξιόποινο της πράξης, καθώς επέστρεψε με τόκους τα περίπου 30.000 ευρώ που είχε λάβει.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, για ορισμένους από τους καταδικασθέντες το δικαστήριο προχώρησε σε μεταβολή της κατηγορίας, ενώ διόρθωσε προς τα κάτω και τα ποσά των επιδοτήσεων που αποδίδονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά ως βοσκότοπους ή καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, προκειμένου να λάβουν παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι κανείς από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη στη δικαστική αίθουσα και όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφασίσει για τα ελαφρυντικά και τις ποινές που θα επιβληθούν.

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