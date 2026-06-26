ΟΠΕΚΕΠΕ: Eνοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

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Ένοχοι κρίθηκαν 57 εκ των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπους στην Καστοριά, προκειμένου να λάβουν αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε κατά πλειοψηφία αθώα μία μόνο κατηγορούμενη, αφού δέχτηκε ότι είχε εξαλειφθεί το αξιόποινο της πράξης, καθώς επέστρεψε με τόκους τα περίπου 30.000 ευρώ που είχε λάβει.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, για ορισμένους από τους καταδικασθέντες το δικαστήριο προχώρησε σε μεταβολή της κατηγορίας, ενώ διόρθωσε προς τα κάτω και τα ποσά των επιδοτήσεων που αποδίδονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά ως βοσκότοπους ή καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, προκειμένου να λάβουν παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι κανείς από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη στη δικαστική αίθουσα και όλοι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφασίσει για τα ελαφρυντικά και τις ποινές που θα επιβληθούν.