Τροχαίο-σοκ στο Ηράκλειο: 55χρονος μοτοσικλετιστής τυλίχθηκε στις φλόγες

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Ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής στο Ηράκλειο, στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και στη συνέχεια το δίκυκλό του τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας του σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο οδηγός της μηχανής φρέναρε, καθώς φοβήθηκε ότι άλλο όχημα ερχόταν στο σημείο. Τότε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα χτυπήθηκε από πίσω από ΙΧ αυτοκίνητο.

Από την πτώση, η μηχανή πήρε φωτιά, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα ρούχα του 55χρονου. Ο αναβάτης έζησε δραματικές στιγμές, ωστόσο στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς, παρότι υπέστη εγκαύματα, η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν εμπνέει ανησυχία, παρόλα αυτά πάντα τα εγκαύματα σε τέτοιες περιπτώσεις κρύβουν κινδύνους και θα εξεταστεί διεξοδικά από τους αρμόδιους γιατρούς.

Τα εγκαύματα εντοπίζονται κυρίως στα πόδια και στη μέση του, ενώ ο ίδιος είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες.

Το neakriti.gr εξασφάλισε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου, στις οποίες φαίνεται η μοτοσικλέτα σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη από τη φωτιά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Τα τραύματά του θα ελεγχθούν διεξοδικά.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.