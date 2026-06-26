Ασπρόπυργος: Έξι συλλήψεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε οικισμούς – Αποξηλώθηκαν 2,6 χλμ καλωδίων για ρευματοκλοπές

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Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης (25/6) σε οικισμούς του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Μεταξύ άλλων, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.657 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποίησαν την επιχείρηση με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν τρεις άδειες κυκλοφορίας και 14 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ηχεία υψηλής ισχύος και κυνηγετική καραμπίνα.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.657 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.