Βουλή: Ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Νέο σύστημα είσπραξης δημοτικών τελών και τέλος ο β’ γύρος στις δημοτικές-περιφερειακές εκλογές

Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, υπέρ τάχθηκε το κυβερνών κόμμα της ΝΔ και «κατά» τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως σημείωσε κατά το κλείσιμο της συζήτησης, ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης, αρχίζει από αύριο ένας άλλος κύκλος: αυτός της εφαρμογής.

Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, «θα φτιαχτεί ένα ειδικό “μίνι site” μέσα στο υπουργείο Εσωτερικών, που θα έχει την “ανά πάσα στιγμή” επικαιροποιημένη μορφή των διατάξεων που ισχύουν, όλο το συνοδευτικό υλικό, όλες τις ερωτήσεις, τους ‘οδικούς χάρτες’, για να μπορούν οι δημοτικές αρχές να βασιστούν και να προχωρήσουν».

Σημείωσε επίσης, πως αφού δημιουργήσαμε τα θεμέλια της αυτοδιοίκησης, και αφού έχουμε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να ξεκινήσει και ένας διάλογος για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται με τους αναγκαίους πόρους, τις υποδομές, και το ανθρώπινο δυναμικό.

Τέλος, και σχολιάζοντας την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη για την «πιλοτική απόδοση» του ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα απέδιδε πολλά χρήματα σε δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας όπως η Γλυφάδα, σε αντίθεση με το 90% της υπόλοιπης Ελλάδας που θα λάμβαναν από τον ΕΝΦΙΑ μικρότερα ποσά από τους ΚΑΠ που λαμβάνουν τώρα.

Νέο σύστημα είσπραξης δημοτικών τελών από το 2028

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Λιβάνιος, από 1η Ιανουαρίου 2028 τα δημοτικά τέλη θα πάψουν να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θα αποσυνδεθούν πλήρως από τη ΔΕΗ και τους παρόχους ενέργειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νέο σύστημα θα προβλέπει την αποστολή ενός ετήσιου λογαριασμού στους πολίτες, ο οποίος θα εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και θα αναγράφει το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών.

Το ποσό θα μπορεί να εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ θα προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή. Για την εφαρμογή του μέτρου απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα.

Η κυβέρνηση, όπως είπε κατά τη συήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ο κ. Λιβάνιος, η μεταρρύθμιση ενισχύει τη διαφάνεια και την αυτοτέλεια των δήμων, ενώ εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο αλλαγών που φέρνει ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Λιβάνιος έκανε λόγο για «μοναδική ευκαιρία να λυθούν προβλήματα δεκαετιών», επισημαίνοντας ότι κλείνει ένας κύκλος νομοθέτησης και ανοίγει ο κύκλος της εφαρμογής.

Τέλος ο β’ γύρος στις δημοτικές-περιφερειακές εκλογές

Παρελθόν αποτελεί ο β’ γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση» και δεσμεύτηκε πως, εφόσον μεσολαβήσουν εθνικές εκλογές και το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση, «ο νέος εκλογικός νόμος δεν θα εφαρμοστεί».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός απάντησε ότι το προηγούμενο σύστημα είχε εξαντλήσει τα όριά του, με χαμηλή συμμετοχή στον δεύτερο γύρο και καθυστερήσεις στην έκδοση αποτελεσμάτων, υποστηρίζοντας ότι η νέα διαδικασία είναι πιο καθαρή, πιο γρήγορη και πιο λειτουργική.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και από τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν ότι ο νέος Κώδικας περιορίζει τον ρόλο των δημοτικών συμβουλίων και ενισχύει υπέρμετρα τις εξουσίες των δημάρχων.