Τροχαίο στην Κόρινθο: Στο νοσοκομείο 12χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση 12χρονης από ΙΧ σημειώθηκε στην οδό Δαμασκηνού στην Κόρινθο. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ εξετάζεται η διακομιδή του σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στην οδό Δαμασκηνού, στην Κόρινθο, με ΙΧ επιβατικό όχημα να παρασύρει 12χρονο κορίτσι.\n- Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και την αξιολόγηση της κατάστασής του.\n- Εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής της 12χρονης σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο και με παράσυρση σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στις 14:30 στην οδό Δαμασκηνού, στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr, ΙΧ επιβατικό όχημα παρέσυρε 12χρονο κορίτσι κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής της 12χρονης σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τους θεράποντες ιατρούς.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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