Τροχαίο στην Κόρινθο: Στο νοσοκομείο 12χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

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Σοβαρό τροχαίο και με παράσυρση σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στις 14:30 στην οδό Δαμασκηνού, στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr, ΙΧ επιβατικό όχημα παρέσυρε 12χρονο κορίτσι κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής της 12χρονης σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τους θεράποντες ιατρούς.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.