Επίσκεψη Μητσοτάκη στην αγορά της Νέας Σμύρνης – Συνομίλησε με πολίτες, έπαιξε τάβλι σε καφέ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου βρέθηκε στο Milon Camp για αθλητικές δραστηριότητες με παιδιά και συνομίλησε μαζί τους. Στη συνέχεια, επισκέφτηκε ένα καφέ, έπαιξε τάβλι και περπάτησε σε εμπορικούς δρόμους, συνομιλώντας με καταστηματάρχες και πολίτες.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης - Νέα Σμύρνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη, όπου βρέθηκε αρχικά στο Milon Camp και συνομίλησε με τα παιδιά.
  • Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός μετέβη σε καφέ της περιοχής, όπου συζήτησε με μέλη πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλι και έπαιξε μία παρτίδα.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε επίσης σε εμπορικούς δρόμους της περιοχής, συνομιλώντας με καταστηματάρχες και άλλους πολίτες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6).

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε αρχικά στο Milon Camp, όπου φιλοξενούνται καθημερινά αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέας Σμύρνης «Ο Μίλων».

Είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα γήπεδα και να συνομιλήσει με τα παιδιά για τα αγαπημένα τους αθλήματα και τις ομάδες που υποστηρίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ενώ τα ενθάρρυνε να προπονούνται με τους φίλους τους και να μην αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.

Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός μετέβη στο καφέ, όπου φιλοξενούνται δραστηριότητες του πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλι, και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα μέλη και να παίξει μία παρτίδα.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε σε εμπορικούς δρόμους της περιοχής και συνομίλησε με καταστηματάρχες και άλλους πολίτες.

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