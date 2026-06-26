Καιρίδης σε Μπάρκα: Ο πρίγκιπας Αλέξιος θα σας περάσει από εξετάσεις – Θα νηστεύετε για μέρες πριν σας δεχθεί καθαρούς στο νέο του προσωπικό εγχείρημα

«Κάρφωσε» τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα, ο Δημήτρης Καιρίδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του νομοσχεδίου του «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με αφορμή τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, για τους πρώην συντρόφους του, δηλώνοντας πως «αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι», στην ΕΛΑΣ και παράλληλα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν.

Όλα ξεκίνησαν την ώρα που ο κ. Καιρίδης βρισκόταν στο βήμα για την ομιλία του. Κάποια στιγμή απευθύνθηκε στον κ. Μπάρκα, και αναφέρθηκε σε όσα είχε πει εκείνος νωρίτερα, όταν μεταξύ άλλων είχε μιλήσει για την κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

«Αν ήταν τόσο κακή αυτή η ρύθμιση έπρεπε να την είχατε καταψηφίσει, να έχετε το θάρρος να την καταψηφίσετε, όχι να την καταγγέλλετε εκ των υστέρων. Δεν την καταψηφίσατε, ψηφίσατε παρών και να καταγγέλλετε την κυβέρνηση, την ώρα που τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιωματικής, την υπερψήφισαν. Με αυτές τις αντιφάσεις, να καταγγέλλετε αυτά που εσείς κάνατε, δεν μπορείτε να προχωρήσετε, και γι’ αυτό άλλωστε έχουμε και αυτή την αξιοθρήνητη εικόνα στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε τώρα, αν θα ακολουθήσετε το προσκλητήριο του πρίγκιπα Αλέξιου, ο οποίος θα σας βάλει το face control, φαντάζομαι θα σας περάσει από εξετάσεις, θα νηστεύσετε δεν ξέρω για πόσες μέρες, προκειμένου να μεταμεληθείτε για τις αμαρτίες σας, πριν σας δεχθεί καθαρούς και άμωμους, στο νέο του προσωπικό εγχείρημα, στην προσωπική ΙΚΕ που έφτιαξε και ονομάζει ΕΛΑΣ, αλλά προφανώς όλα αυτά είναι δικά σας. Πληρώνετε με το χειρότερο τρόπο τις δικές σας αμαρτίες αλλά δεν αφορούν τον κόσμο και την ελληνική κοινωνία», είπε ο κ. Καιρίδης, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Χάρη Δούκα, αναφέρομενος και στον Κώστα Ζαχαριάδη που τάχθηκε στο πλευρό του.

H απάντηση Μπάρκα

«Τουλάχιστον ο κ. Ζαχαριάδης δεν βρίσκεται σε κανένα πινάκιο κανενός εισαγγελέα, κανενός δικαστηρίου, ούτε ζητείται η άρση της ασυλίας του για να ελεγχθεί και δεν ξέρω ο κ. Καιρίδης αν τείνει χείρα βοηθείας στο ΠΑΣΟΚ, αλλά θα πρέπει να τείνει χείρα βοηθείας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται υπό τον έλεγχο ελληνικών και ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Χαίρεστε για αυτό, είναι μεγάλη επιτυχία, νομίζω δεν έχει υπάρξει ξανά τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα από το 1974 και μετά, και θέλω να σας το πιστώσω αυτό, μπράβο σας» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είπατε ότι μίλησα για άσχετα πράγματα, αλλά μίλησα για μια τροπολογία την οποία ψηφίσατε και οποία δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν μπήκατε στην υπόθεση αυτή, δεν μπήκατε σε αυτή τη συζήτηση, δεν είπατε ότι υπερασπίζεστε τους Servicers και τις τράπεζες, βγαίνετε εδώ και λέτε ότι είμαστε φιλολαϊκοί» συμπλήρωσε κατηγορώντας τον κ. Καιρίδη ότι αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του στην εκλογική του περιφέρεια.

«Αλλάζετε το εκλογικό σύστημα γιατί σας πονάει το αποτέλεσμα της Αθήνας της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της περιφέρειας Θεσσαλίας, και τι λέτε; Λέτε κ. Κώστα Μπακογιάννη επειδή πήρες 42% στην πρώτη Κυριακή και δεν εκλέχθηκες, θα το μειώσουμε το ποσοστό, για να μπορείς τυχόν σε επόμενες εκλογές να εκλεγείς. Δεν σας συμφέρει η άποψη του ελληνικού λαού, δεν ακούτε τον ελληνικό λαό. Θέλετε να νοθεύσετε τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακριβώς γιατί δεν σας συμφέρουν τα αποτελέσματα σε επιμέρους αναμετρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης», πρόσθεσε ο Κώστας Μπάρκας.