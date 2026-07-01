Νίκος Δένδιας για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα: «Τραγική απόδειξη διχασμού»

Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, συγκλονίζει όλους μας. Αποτελεί μία ακόμη τραγική απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία και αναδεικνύει την ανάγκη να περιφρουρήσουμε την κοινωνική ομαλότητα από τους πάσης φύσεως εχθρούς της.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο πιο βίκο δίκτυο Χ.

«Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της για την αδόκητη απώλεια» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.