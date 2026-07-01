Επείγουσα διακομιδή 4χρονου κοριτσιού από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα – Επιχείρηση του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ

Μια επείγουσα διακομιδή 4χρονου κοριτσιού πραγματοποιήθηκε από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα, καθώς έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή του ΕΚΑΒ στην Ηγουμενίτσα, αναδεικνύοντας την άριστη συνεργασία τους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων
Πηγή: Epirus Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πραγματοποιήθηκε επείγουσα διακομιδή ενός 4χρονου κοριτσιού από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα, καθώς έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
  • Η κινητοποίηση έγινε με τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ, με το παιδί να μεταφέρεται από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα με σκάφος του Λιμενικού και εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Η επιχείρηση ανέδειξε την άριστη συνεργασία Λιμενικού και ΕΚΑΒ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον κομβικό ρόλο των νοσοκομείων των Ιωαννίνων στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας για τη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Άλλη μία επείγουσα αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ο λόγος για ένα 4χρονο κοριτσάκι από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα, καθώς έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Βίντεο από την αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο δυτικά της Χάλκης

Η κινητοποίηση έγινε άμεσα με τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος  και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το παιδί μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Κέρκυρας στην Ηγουμενίτσα με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διακομιδή.

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, βρισκόταν ήδη σε ετοιμότητα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Με την άφιξη του σκάφους, το 4χρονο κορίτσι, παραλήφθηκε άμεσα από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λαμβάνει την απαιτούμενη νοσηλευτική φροντίδα.

Μύκονος: Παιδί έπεσε σε πισίνα και κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού – Αεροδιακομιδή στην Αθήνα, νοσηλεύεται στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Η επιχείρηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την άριστη συνεργασία μεταξύ του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ, η οποία αποδεικνύεται καθοριστική σε περιστατικά που απαιτούν άμεση και συντονισμένη επέμβαση.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προστίθεται στη σειρά των επειγουσών διακομιδών ασθενών από τα νησιά του Ιονίου προς τα Ιωάννινα, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν τα νοσοκομεία της ηπειρωτικής πρωτεύουσας, στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, για τη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Αεροδιακομιδή 40χρονου ναυτικού με Super Puma στο νοσοκομείο Χανίων

Πηγή: Epirus Post

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ