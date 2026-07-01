Επείγουσα διακομιδή 4χρονου κοριτσιού από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα – Επιχείρηση του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ

Άλλη μία επείγουσα αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ο λόγος για ένα 4χρονο κοριτσάκι από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα, καθώς έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η κινητοποίηση έγινε άμεσα με τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το παιδί μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Κέρκυρας στην Ηγουμενίτσα με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διακομιδή.

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, βρισκόταν ήδη σε ετοιμότητα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Με την άφιξη του σκάφους, το 4χρονο κορίτσι, παραλήφθηκε άμεσα από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λαμβάνει την απαιτούμενη νοσηλευτική φροντίδα.

Η επιχείρηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την άριστη συνεργασία μεταξύ του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ, η οποία αποδεικνύεται καθοριστική σε περιστατικά που απαιτούν άμεση και συντονισμένη επέμβαση.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προστίθεται στη σειρά των επειγουσών διακομιδών ασθενών από τα νησιά του Ιονίου προς τα Ιωάννινα, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν τα νοσοκομεία της ηπειρωτικής πρωτεύουσας, στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, για τη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Πηγή: Epirus Post