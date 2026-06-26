Μεγαλείο ψυχής στην Πάτρα: 87χρονη που έχασε και τα δύο παιδιά της σε τροχαίο δώρισε ασθενοφόρο αξίας 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ

Μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και κοινωνικής προσφοράς εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, όπου η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, προχώρησε στη δωρεά ενός υπερσύγχρονου κινητού ασθενοφόρου προς το ΕΚΑΒ, συνολικής αξίας 120.000 ευρώ.

Η δωρεά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της προσωπικής ιστορίας της ευεργέτιδας. Έχοντας βιώσει την τραγική απώλεια και των δύο παιδιών της σε τροχαίο δυστύχημα, επέλεξε να μετατρέψει τον βαθύ της πόνο σε μια πράξη, που θα συμβάλει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Η τελετή παράδοσης του νέου ασθενοφόρου πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα στον σταθμό του ΕΚΑΒ στην Πάτρα, παρουσία διασωστών και υγειονομικών από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, εξήρε την πρωτοβουλία της κ. Αναγνωστοπούλου, ενώ ευχαρίστησε και τον Σύλλογο Εθελοντών Πυροσβεστών Αχαΐας για τη συμβολή του.

Το νέο ασθενοφόρο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ΕΚΑΒ στην περιοχή, προσφέροντας ταχύτερη ανταπόκριση και καλύτερη φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά.

Η ιστορία της 87χρονης έχει συγκινήσει την τοπική κοινωνία, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα ότι ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες μπορεί να γεννηθεί η ελπίδα και η προσφορά. Η δωρεά της δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τις επόμενες γενιές.