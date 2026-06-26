Μεγαλείο ψυχής στην Πάτρα: 87χρονη που έχασε και τα δύο παιδιά της σε τροχαίο δώρισε ασθενοφόρο αξίας 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ

Η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου προχώρησε στη δωρεά ενός υπερσύγχρονου κινητού ασθενοφόρου, αξίας 120.000 ευρώ, προς το ΕΚΑΒ στην Πάτρα, ενισχύοντας το ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας. Η πράξη αυτή, που πηγάζει από την προσωπική της τραγωδία της απώλειας των παιδιών της, αποτελεί μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για το δημόσιο σύστημα υγείας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Η Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, η οποία μετέτρψε τον πόνο της από την απώλεια των παιδιών της σε μεγαλείο ψυχής
Πηγή: Notos press
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και κοινωνικής προσφοράς εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, όπου η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, προχώρησε στη δωρεά ενός υπερσύγχρονου κινητού ασθενοφόρου προς το ΕΚΑΒ, συνολικής αξίας 120.000 ευρώ.
  • Η δωρεά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της προσωπικής ιστορίας της ευεργέτιδας, η οποία επέλεξε να μετατρέψει τον βαθύ της πόνο από την απώλεια των παιδιών της σε μια πράξη που θα συμβάλει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.
  • Το νέο ασθενοφόρο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ΕΚΑΒ στην περιοχή, ενώ η ιστορία της έχει συγκινήσει την τοπική κοινωνία, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας και προσφοράς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και κοινωνικής προσφοράς εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, όπου η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, προχώρησε στη δωρεά ενός υπερσύγχρονου κινητού ασθενοφόρου προς το ΕΚΑΒ, συνολικής αξίας 120.000 ευρώ.

Η δωρεά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της προσωπικής ιστορίας της ευεργέτιδας. Έχοντας βιώσει την τραγική απώλεια και των δύο παιδιών της σε τροχαίο δυστύχημα, επέλεξε να μετατρέψει τον βαθύ της πόνο σε μια πράξη, που θα συμβάλει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Η τελετή παράδοσης του νέου ασθενοφόρου πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα στον σταθμό του ΕΚΑΒ στην Πάτρα, παρουσία διασωστών και υγειονομικών από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, εξήρε την πρωτοβουλία της κ. Αναγνωστοπούλου, ενώ ευχαρίστησε και τον Σύλλογο Εθελοντών Πυροσβεστών Αχαΐας για τη συμβολή του.

Το νέο ασθενοφόρο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ΕΚΑΒ στην περιοχή, προσφέροντας ταχύτερη ανταπόκριση και καλύτερη φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά.

Η ιστορία της 87χρονης έχει συγκινήσει την τοπική κοινωνία, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα ότι ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες μπορεί να γεννηθεί η ελπίδα και η προσφορά. Η δωρεά της δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τις επόμενες γενιές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ