Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων το Σάββατο – Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

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Απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, θέτει με απόφασή της η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου, για αύριο 27 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, στις κάτωθι περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη:

Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου

Η απαγόρευση ισχύει από τις 08:00 π.μ. της 27ης Ιουνίου 2026 μέχρι τις 20.00 μ.μ. της 27ης Ιουνίου 2026.