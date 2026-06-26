Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων το Σάββατο – Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου, θέτει απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους για την 27η Ιουνίου 2026. Η απόφαση αυτή αφορά συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη και λαμβάνεται λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου, θέτει απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους για τις 27 Ιουνίου 2026.
  • Η απαγόρευση ισχύει λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη.
  • Η ισχύς της απαγόρευσης είναι από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 20:00 μ.μ. της 27ης Ιουνίου 2026.

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Απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, θέτει με απόφασή της η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου, για αύριο 27 Ιουνίου 2026.

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Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, στις κάτωθι περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη:

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Η απαγόρευση ισχύει από τις 08:00 π.μ. της 27ης Ιουνίου 2026 μέχρι τις 20.00 μ.μ. της 27ης Ιουνίου 2026.

 

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