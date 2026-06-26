Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων το Σάββατο – Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

Απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, θέτει με απόφασή της η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου, για αύριο 27 Ιουνίου 2026.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, στις κάτωθι περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη:
Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου
Η απαγόρευση ισχύει από τις 08:00 π.μ. της 27ης Ιουνίου 2026 μέχρι τις 20.00 μ.μ. της 27ης Ιουνίου 2026.
🚨👉 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς 4️⃣για αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου 2026: https://t.co/dFbgQW0QnJ pic.twitter.com/EWHogxwxmM
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2026