Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (12/8) στο βόρειο Μαρόκο «έχει οριοθετηθεί», ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (14/8) η μαροκινή υπηρεσία διαχείρισης υδάτινων πόρων και δασών (ANEF).

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν την Πέμπτη να οριοθετήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ντερνταρά, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Σεφσαουέν και οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες για την πλήρη κατάσβεσή της, δήλωσε αξιωματούχος της ANEF στο μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων (MAP).

Πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair έκαναν ρίψεις νερού στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω ισχυρών ανέμων. Υπολογίζεται πως περίπου 5.000 στρέμματα δασικής έκτασης και καλλιεργειών είχαν γίνει στάχτη μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο ελαιοκαλλιεργητής Μοχάμεντ Νταράζ, αντικρίζοντας ό,τι έχει απομείνει από το κοπάδι ενός γείτονα που τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. «Την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, φοβηθήκαμε πολύ… Αρκετά ζώα κάηκαν μέσα στα μαντριά τους. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά με τη φωτιά και τους ανέμους να μαίνονται, ήταν σχεδόν αδύνατο», αφηγήθηκε.

Ένας άλλος αγρότης, ο 45χρονος Αχμάντ Μπεναλί συμμερίζεται την απογοήτευση του Νταράζ. «Δεν έχουμε άλλες καλλιέργειες για να εξασφαλίσουμε τα προς το ζην… Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα;» λέει, έχοντας δίπλα του ένα διψασμένο σκυλί.

Το Μαρόκο, που πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία από το 2018, βρίσκεται αυτήν την εποχή αντιμέτωπο με κύμα καύσωνα που επιδεινώνεται από τον ζεστό και ξηρό άνεμο ο οποίος προέρχεται από την έρημο της Σαχάρας.

