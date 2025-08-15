Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (12/8) στο βόρειο Μαρόκο «έχει οριοθετηθεί», ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (14/8) η μαροκινή υπηρεσία διαχείρισης υδάτινων πόρων και δασών (ANEF).

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν την Πέμπτη να οριοθετήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ντερνταρά, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Σεφσαουέν και οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες για την πλήρη κατάσβεσή της, δήλωσε αξιωματούχος της ANEF στο μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων (MAP).

🇲🇦 URGENT | À #Chefchaouen, au nord du #Maroc, de violents #incendies de forêt ont éclaté, provoquant la mort tragique d’une famille de 4 personnes, dont deux filles âgées de 6 mois et 5 ans. Des services de secours ont été dépêchés depuis #Tanger, #Tétouan, #Meknès et #Fès pour… pic.twitter.com/zyXosjEhXb — La Revue Afrique (@larevueafrique) August 13, 2025

Πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair έκαναν ρίψεις νερού στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω ισχυρών ανέμων. Υπολογίζεται πως περίπου 5.000 στρέμματα δασικής έκτασης και καλλιεργειών είχαν γίνει στάχτη μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο ελαιοκαλλιεργητής Μοχάμεντ Νταράζ, αντικρίζοντας ό,τι έχει απομείνει από το κοπάδι ενός γείτονα που τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. «Την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, φοβηθήκαμε πολύ… Αρκετά ζώα κάηκαν μέσα στα μαντριά τους. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά με τη φωτιά και τους ανέμους να μαίνονται, ήταν σχεδόν αδύνατο», αφηγήθηκε.

A major fire has ravaged the Derdara forest in the Chefchaouen region of northern Morocco, where persistent drought and hot winds are complicating the situation. Nearly 500 hectares have already been burned, according to authorities. “Today, we can say that the fire is… pic.twitter.com/ekEgw9nPwo — The New Arab (@The_NewArab) August 14, 2025

Ένας άλλος αγρότης, ο 45χρονος Αχμάντ Μπεναλί συμμερίζεται την απογοήτευση του Νταράζ. «Δεν έχουμε άλλες καλλιέργειες για να εξασφαλίσουμε τα προς το ζην… Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα;» λέει, έχοντας δίπλα του ένα διψασμένο σκυλί.

🟥 Au nord du Maroc, un rideau de flammes s’étend des forêts de Chefchaouen, entre Derdara et Bab Taza, jusqu’aux pentes du Jbel Bouanane (Mont Gharghiz) près de Tétouan, embrasant un arc de reliefs escarpés. La simultanéité et l’ampleur des foyers saturent les capacités… pic.twitter.com/c6sxKRIQ0q — Global Impact Intelligence (@globalintel_) August 12, 2025

Το Μαρόκο, που πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία από το 2018, βρίσκεται αυτήν την εποχή αντιμέτωπο με κύμα καύσωνα που επιδεινώνεται από τον ζεστό και ξηρό άνεμο ο οποίος προέρχεται από την έρημο της Σαχάρας.