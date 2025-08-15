Εύβοια: Φαντασμαγορικές εικόνες από την περιφορά της εικόνα της Παναγιάς στην παραλία του Αλμυροπόταμου

Η ώρα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, αυτή της Κοίμησης της Θεοτόκου έφτασε. Την Παρασκευή (15/8) κορυφώνονται οι εορτασμοί σε όλη τη χώρα, με τα έθιμα ανά περιοχή να είναι ξεχωριστά και να προσελκύουν εκατοντάδες πιστούς που θέλουν να τα παρακολουθήσουν δια ζώσης.

Σύμφωνα με το evima.gr, αυτό συμβαίνει και στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην παραλία του Αλμυροπόταμου.

Εκεί γίνεται η περιφορά της εικόνας της Μεγαλόχαρης με τους πιστούς και φέτος να έχουν κατακλύσει την παραλία για να τιμήσουν με τον τρόπο τους την Παναγία.

Παράλληλα, πλοιάρια συμμετέχουν στη δημιουργία ενός ξεχωριστού θρησκευτικού και εορταστικού κλίματος με τα πληρώματά τους να ανάβουν καπνογόνα και φωτοβολίδες.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

