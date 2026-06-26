Πάτρα: Μία σύλληψη για πρόκληση φωτιάς κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών – Τι πρόστιμο επιβλήθηκε

Ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής στην Πάτρα προχώρησαν χθες στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών. Σε βάρος του συλληφθέντος επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόκληση φωτιάς σε αγροτική έκταση, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής στην Πάτρα.
  • Ο άνδρας συνελήφθη χθες από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Αχαΐας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση κατά παράβαση της νομοθεσίας.
  • Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.687,50 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόκληση φωτιάς σε αγροτική έκταση, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας συνέλαβαν χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έναν ημεδαπό για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πατρέων της Π.Ε. Αχαΐας.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.687,50 ευρώ.

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