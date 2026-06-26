Πάτρα: Μία σύλληψη για πρόκληση φωτιάς κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών – Τι πρόστιμο επιβλήθηκε

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Στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόκληση φωτιάς σε αγροτική έκταση, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, προχώρησαν χθες οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας συνέλαβαν χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έναν ημεδαπό για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πατρέων της Π.Ε. Αχαΐας.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.687,50 ευρώ.