Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες-οπλίτες – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Οι πρώτες γυναίκες που κατατάχθηκαν εθελοντικά στον Στρατό για να υπηρετήσουν την θητεία τους ορκίστηκαν σήμερα στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΣ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης παρέστη σήμερα, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΣ Γεώργιο Κωστίδη, στην τελετή Ορκωμοσίας των Νεοσύλλεκτων Οπλιτών της 2026 Β΄ΕΣΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία.

Ο κ. Δαβάκης τόνισε στον χαιρετισμό του:

«Η σημερινή ημέρα φέρει έναν βαθύ, ιστορικό συμβολισμό. Για πρώτη φορά, Ελληνίδες, επιλέγοντας εθελοντικά τον δρόμο της στρατιωτικής θητείας, στέκονται δίπλα στους άνδρες συναδέλφους τους, δίνοντας τον ίδιο ιερό όρκο πίστης στην Πατρίδα» ανέφερε ο κος Δαβάκης στον χαιρετισμό του, προσθέτοντας:

«Εδώ, στο ιστορικό Στρατόπεδο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΥ στη Λαμία, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο βήμα. Από σήμερα, περνούν στο επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής τους, όπου τις επόμενες εβδομάδες θα αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες του σύγχρονου μαχητή.

Σας συγχαίρω όλες και όλους για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, σας καλωσορίζω στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της θητείας σας».

Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία ή 9μηνη αν επιλέξουν να πάνε παραμεθώριο, με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά οφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονηπιακό προσωπικό.

Η εθελοντική στράτευση συνοδεύεται από συγκεκριμένα κίνητρα, τα οποία σύμφωνα με στελέχη του Στρατού αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης ενδιαφερομένων.

Τα βασικότερα είναι:

· Αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας.

· Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

· Δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα ως πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, η στρατιωτική εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για γυναίκες που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι νεοσύλλεκτες θα παραμείνουν στη Λαμία για συνολικά 10 εβδομάδες, ακολουθώντας το νέο πρότυπο εκπαίδευσης που εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους.

Μετά την ορκωμοσία τους, που επισφραγίζει την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης μαχητή οι εθελόντριες θα μεταβούν σε ειδικά κέντρα εκπαίδευσης, όπου θα εκπαιδευτούν στις ειδικότητές τους. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στις μονάδες τους για το τελικό στάδιο εκπαίδευσης, το οποίο αφορά επιχειρησιακά αντικείμενα.

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