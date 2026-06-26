Χανιά: Η «συγγνώμη» της συζύγου του 43χρονου δράστη – «Οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της Σταυρούλας ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ»

Συγγνώμη από την οικογένεια και τους συγγενείς της Σταυρούλας Λεβεντάκη ζητεί τώρα με ανακοίνωσή της η σύζυγος του 43χρονου, ο οποίος προφυλακίστηκε σήμερα για την υπόθεση δολοφονίας της 45χρονης, στα Χανιά.

Η σύζυγος του Σκοπιανού δράστη προχώρησε σε δήλωση μέσω του δικηγόρου της, όπου, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν γνώριζε πως η συνομιλία της με δημοσιογράφους καταγραφόταν για να αναπαραχθεί δημόσια και ότι οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της Σταυρούλας «ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης».

Οι δηλώσεις της συζύγου του 43χρονου είχαν προκαλέσει την οργή του αδελφού της δολοφονημένης Σταυρούλας αλλά και συγγενών και φίλων της.

Η «συγγνώμη» της συζύγου του καθ’ ομολογίαν δράστη

Αναλυτικά, στη δήλωσή της, επισημαίνει σύμφωνα με το zarpanews.gr τα εξής:

«Προϊόντος του χρόνου και αναγνωρίζοντας το ατυχές των έως τώρα δηλώσεων που έχουν αναπαραχθεί απο τα Μ.Μ.Ε. της χώρας, νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής: οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί και αναπαραχθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε τις τελευταίες ημέρες, αποδίδονται σε συνομιλία μου με δημοσιογράφο, την οποία αντιλαμβανόμουν ως ανεπίσημη.

Δεν είχα την αντίληψη, ούτε την πεποίθηση, ότι παρείχα συναίνεση για ηχογράφηση και δημόσια χρήση, ενώ δεν θυμάμαι να μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Με δεδομένο δε ότι δεν είμαι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης, η αντίληψή μου ήταν ότι δεν συμμετείχα σε διαδικασία καταγραφής προς δημόσια χρήση.

Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη. Στην πραγματικότητα, δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα. Δεν ήμουν σε θέση να σταθμίσω το βάρος των λεγομένων μου και την τραγικότητα των γεγονότων.

Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη.

Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά. Διευκρινίζω ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ουδεμία σχέση έχουν με τις δηλώσεις που μου αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.

Τέλος, διευκρινίζω ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή μου για την υπόθεση. Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου».